Esta terça-feira, 6, sinaliza a continuidade do padrão climático que vem marcando Brusque e região desde meados de abril, caracterizado pelo tempo seco, proporcionando condições amplamente favoráveis para atividades ao ar livre.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o cenário de estiagem segue predominando ao longo do dia, com o sol aparecendo entre nuvens e contribuindo para a elevação das temperaturas.

Assim, as máximas previstas devem oscilar entre 26°C e 28°C em diversas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, incluindo, portanto, Brusque.

A presença do sol, mesmo que intercalada com momentos de maior nebulosidade, tende a garantir um discreto aquecimento, típico deste período outonal, explica o profissional.

Brusque no decorrer da semana

Ao projetar o restante da semana, Puchalski reforça que a tendência de tempo firme em Brusque e região deve se estender até, pelo menos, uma parte considerável da sexta-feira, 9.

Durante esse período, o sol promete seguir marcando presença, mesmo que acompanhado por variações de nuvens, explica o especialista.

As temperaturas, por sua vez, devem subir gradativamente, e a sexta-feira tem potencial para ser o dia mais quente da semana, com os termômetros podendo alcançar os 30°C na região brusquense.

Contudo, conforme Puchalski, esse aquecimento pode ser o prenúncio de uma mudança no tempo.

Brusque sob mudanças à vista

Possivelmente em direção à madrugada de sábado, 10, uma frente fria deve atravessar o Vale do Itajaí-Mirim, elevando a possibilidade de chuva e trazendo consigo uma queda nas temperaturas.

Caso a previsão se confirme, a semana pode encerrar sob o retorno das instabilidades, enquanto o domingo — justamente o Dia das Mães — tende a apresentar um clima mais ameno, em contraste com o aquecimento registrado nos dias anteriores.

Apesar dessa expectativa, o meteorologista então destaca a necessidade de acompanhamento constante:

“Estamos falando de uma previsão para três a quatro dias à frente, e os modelos podem passar por ajustes à medida que novas informações forem incorporadas e, por isso, é importante seguir monitorando”, explica Puchalski.

Antes da possível mudança

Enquanto isso, Brusque e região seguem sob domínio do tempo seco até, pelo menos, o final da tarde de sexta-feira.

O sol, pois, deve continuar surgindo entre nuvens, garantindo dias de tempo firme.

A partir de então, a atuação da frente fria poderá representar uma virada no padrão climático, abrindo espaço para um domingo do Dia das Mães com temperaturas mais amenas e sensação de outono mais evidente.

*Informações da previsão: Leandro Puchalski/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh se orgulha em contar com o apoio de empresas que acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que elas oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então completa 21 dias de pouca chuva e previsão de maio reforça estiagem

2. VÍDEO – Guabiruba esconde um sítio florido com trepadeiras-de-jade

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como esta manhã de terça-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK