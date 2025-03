O atual evento de calor, que tanto tem assolado Brusque e região desde fevereiro, promete persistir nesta quinta-feira, 6, mantendo assim o padrão de desconforto térmico.

Contudo, os moradores podem esperar um respiro, diante da atenuação nos índices máximos dos termômetros, proporcionada pela umidade vinda do oceano.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, esse sistema trará uma brisa marítima, acompanhada de maior variação de nebulosidade, impedindo aberturas mais prolongadas de sol.

Consequentemente, a combinação desses fatores deve conter o avanço das temperaturas a patamares escaldantes.

Nesse sentido, Scheuer prevê calor, mas com picos menos intensos, variando entre 31°C e 34°C no município e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Calor e o risco de chuvas

Quanto ao risco de chuva nesta quinta-feira, o especialista não o descarta totalmente. No entanto, caso ocorra, a probabilidade maior se concentra no final da tarde em direção à noite.

Embora não se descarte a possibilidade de ocorrências isoladas antes desse período, o risco é considerado baixo.

Calor forte sob alívio à vista

Ao analisar o restante da semana, o profissional da meteorologia mantém a previsão de calor, intercalado com nuvens e baixo risco de chuva em Brusque e região.

Esse cenário, pois, deve persistir até domingo, 9, explica.

Todavia, ele ressalta que esse dia marcará uma mudança no padrão térmico, com a chegada de uma frente fria prevista para cruzar Santa Catarina entre o meio da tarde e a noite.

Esse sistema frontal promete pôr fim ao atual episódio de calor que tanto tem castigado as cidades do estado.

Considerações finais

Ademais, Scheuer enfatiza que toda previsão climática, especialmente as de médio e longo prazo, está sujeita a alterações à medida que novas informações são incorporadas aos modelos.

Ele garante que continuará monitorando e fornecendo informações relevantes sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quinta-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

Calor