A formação de um ciclone prevista para o fim de semana exige atenção em Brusque e região, onde as projeções indicam rajadas que podem variar entre 50 e 70 km/h no sábado, 8.

Antes disso, esta quinta-feira, 6, deve seguir com tempo seco e temperaturas mais contidas, após o calor de até 36°C registrado no dia anterior.

O risco de chuva é baixo, mas não totalmente descartado entre o fim da tarde e a noite.

A sexta-feira, 7, por sua vez, tende a ser instável por todo o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Previsão para a a quinta-feira

Brusque amanheceu nesta quinta-feira sob uma condição de tempo seco e clima agradável, após o calor do dia anterior, marcado por temperaturas de até 36°C.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o tempo deve permanecer firme, embora haja possibilidade de instabilidades, rápidas e isoladas, entre o fim da tarde e o período da noite.

O especialista observa que, no geral, o decorrer do dia indica condições favoráveis às atividades externas, com sensação térmica mais agradável em comparação ao aquecimento sentido na véspera.

Chuva antes do ciclone

A sexta-feira, por sua vez, promete mudança de cenário. Conforme Puchalski, o avanço de uma frente fria promete trazer chuva a qualquer momento do dia, em sua maioria de fraca intensidade.

A análise técnica do profissional, contudo, não elimina por completo a possibilidade de episódios mais fortes e pontuais, acompanhados de trovoadas isoladas.

Nesse contexto, o vento pode se intensificar em alguns momentos, mas sem representar destaque principal, apenas como reflexo da passagem desse sistema atmosférico.

Ciclone no sábado

O sábado, porém, requer maior atenção. Segundo reforça Puchalski, as projeções meteorológicas indicam a atuação de um ciclone sobre o Sul do Brasil, fenômeno que deve provocar ventos intensos em Santa Catarina, com reflexos também no Vale do Itajaí.

A previsão sinaliza rajadas que devem superar os 50 km/h entre o fim da manhã e o decorrer da tarde.

Nesse sentido, o meteorologista indica a possibilidade de picos podendo até exceder os 70 km/h durante o período de maior influência do sistema.

Atuação maior do ciclone

Ainda conforme o meteorologista, a atuação mais severa do ciclone deve se concentrar no Litoral Sul catarinense e na Grande Florianópolis, onde as rajadas podem atingir entre 80 e 100 km/h.

Em Brusque, os efeitos tendem a ser mais brandos, mas perceptíveis, sobretudo na tarde de sábado.

Puchalski acrescenta que, apesar do vento forte, o tempo deve apresentar gradativa melhora, com redução do risco de chuva e o retorno gradativo do sol ao longo do dia.

Considerações finais

Por fim, o meteorologista recomenda o acompanhamento das próximas atualizações da previsão, uma vez que os modelos atmosféricos estão sujeitos a ajustes, conforme novas informações são incorporadas aos simuladores.

Conforme pontua o profissional, a tendência geral indica que o núcleo mais intenso do ciclone deve se concentrar sobre o Litoral Sul catarinense e a Grande Florianópolis.

Mesmo assim, ele observa que os reflexos do sistema também devem se estender até Brusque e região.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente, pois, revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

