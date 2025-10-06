Caminhão tomba na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um caminhão tombou no início da manhã desta segunda-feira, 6, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 6h, na altura do bairro Bateias.

No caminhão, estavam o motorista, de 30 anos, a esposa dele, também de 30 anos, e uma criança de 1 ano e 10 meses.

Os três foram encontrados pelos bombeiros já fora do caminhão. O motorista relatou dor no braço e clavícula e suspeita de luxação e escoriação na mão. Já a mulher apresentava escoriações no braço e glúteo. A criança não sofreu lesões aparentes.

A família foi levada ao Hospital Azambuja para avaliação médica. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local. A dinâmica do acidente não foi divulgada.