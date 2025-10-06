O calor, que já começou a dar sinais de intensificação em Brusque no domingo, 5, quando os termômetros atingiram a marca dos 30°C, tende a se acentuar nesta segunda-feira, 6.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, há possibilidade de picos acima de 32°C, sobretudo caso as aberturas de sol se mantenham amplas ao longo do período diurno.

Por outro lado, se a nebulosidade predominar, esse patamar pode não ser atingido — ainda que a sensação de abafamento deva persistir sobre a cidade.

Nesse contexto, apesar de o dia ter começado com algumas instabilidades e chuviscos isolados, o período deve transcorrer sob tempo firme, favorecendo as atividades ao ar livre, ressalta o profissional.

Frente fria em Brusque

Esse cenário, contudo, está próximo de ser interrompido por uma mudança significativa nas condições atmosféricas, a partir do meio da tarde em direção à noite desta segunda-feira.

A previsão, conforme detalha Scheuer, indica o avanço de uma frente fria, sistema que deve provocar instabilidades, como pancadas de chuva e eventuais trovoadas.

Com isso, a virada no tempo encerra a sequência de dois dias de calor, observada não apenas em Brusque, mas também em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A partir daí, o padrão climático tende a se transformar de forma expressiva, ressalta o boletim emitido por Scheuer.

Brusque na terça-feira

Nesse sentido, a terça-feira, 7, em Brusque e região, deve apresentar condições completamente opostas às registradas no início da semana.

Mantida a atual tendência, o dia deve apresentar céu encoberto e, conforme análise do meteorologista, as temperaturas dificilmente ultrapassam os 20°C em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Caso o cenário à vista se confirme, a queda térmica pode chegar a 12°C em apenas 24 horas — um contraste marcante em relação aos dias anteriores.

Monitoramento constante

Scheuer ressalta a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que os modelos estão sujeitos a ajustes, à medida que novos dados são incorporados.

Ele garante que seguirá monitorando a evolução das condições atmosféricas e trará informações atualizadas sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta segunda-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Deslize para o lado e confira.

