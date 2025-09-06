Os moradores de Brusque enfrentaram uma sexta-feira, 5, marcada por chuva persistente e sensação de frio — cenário que, segundo a previsão, não remete a tempo firme ao longo do fim de semana.

Por ora, a cobertura de nuvens segue predominante, enquanto a baixa sensação térmica promete continuar influenciando diretamente o clima da cidade, tanto neste sábado, 6, quanto no domingo, 7.

Sábado frio sob risco de chuva

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, este sábado sinaliza apresentar momentos mais duradouros de melhoria em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Ainda assim, as atividades externas — sobretudo as de média ou longa duração — devem ser planejadas com cautela, pois o risco de chuva não está totalmente afastado, explica.

No que diz respeito aos termômetros, o frio tende a continuar presente, com temperaturas máximas entre 16 °C e 17 °C, antecipa o especialista.

“Mesmo que o sol apareça, os períodos devem ser curtos e rapidamente encobertos pelas nuvens, e, por isso, o uso de casacos em tempo integral continua sendo recomendado”, observa Puchalski.

Domingo ainda com frio

Já no domingo, o meteorologista projeta uma discreta elevação nas temperaturas em Brusque e região, mas sem mudanças significativas.

Nesse contexto, os picos devem continuar abaixo dos 20 °C, e a combinação entre nuvens e pouco sol tende a manter as roupas de inverno em uso.

A possibilidade de chuva segue presente na previsão, embora a tendência aponte, assim como no sábado, para bons momentos de tempo estável ao longo do dia.

Considerações finais

Em síntese, Puchalski indica que o fim de semana no Vale do Itajaí-Mirim será marcado por baixa sensação térmica e instabilidade, com possibilidade, sem horário definido.

Ainda que haja expectativa de períodos com melhoria, o tempo tende a não firmar completamente.

Diante desse cenário, ele recomenda vigilância à previsão, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes ajustes, conforme novos dados são atualizados.

O frio e a chuva na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição deste sábado se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

