66 escolas de SC não têm água potável e 30 não contam com banheiro, aponta levantamento

Quinto mundo 1

De hoje até sexta-feira, 50 promotores de Justiça de SC se integram a uma ação nacional para garantir água, saneamento e banheiros nas escolas. A realidade em SC, em pleno século XXI, assusta: um levantamento oficial revela que das 5.169 unidades de ensino em atividade no estado – com cerca de 1,4 milhão de alunos matriculados -, 66 não contam com água potável, duas não possuem abastecimento de água, 33 não dispõem de esgoto sanitário e 30 não têm banheiro. Não tem banheiro! Inacreditável!

Quinto mundo 2

As 66 escolas sem água potável em 3.152 alunos matriculados e estão localizadas em 40 municípios; as 33 sem esgoto têm 5.068 estudantes e estão em 23 cidades; as 30 sem banheiro possuem 2.913 alunos e estão em 14 municípios; e as duas sem abastecimento ficam em cidades diferentes e afetam 467 estudantes.

Tem furo

Há uma quase certeza no Tribunal de Contas do Estado: há furos – e que furos! – na concessão de bolsas pelos programas Universidade Gratuita e Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc) em 2024. As primeiras verificações indicam irregularidades na comprovação da situação econômica dos alunos beneficiados. Resumo: gente de famílias com sobrenomes nobres e exibindo exteriormente sua riqueza em redes sociais, aparece como bolsista. Um deputado estadual verificou que 90% dos alunos de um curso de Medicina ganharam bolsa.

Máfia dos postos

Ao jornal “Correio Braziliense”, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), que é coautora do pacote de projetos “Brasil Mais Seguro” e presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado (FPLM) na Câmara dos Deputados, afirmou que há mais de dois mil postos de combustíveis controlados pelo crime organizado, que movimenta R$ 146 bilhões por ano em negócios aparentemente legais. O pacote propõe penas mais duras, confisco de bens ilícitos e regras rigorosas para progressão de pena.

Mobilidade social

O Atlas da Mobilidade Social no Brasil, que será lançado hoje, mostra que o local de nascimento e moradia conta muito para melhorar de vida. O pesquisador Diogo Brito antecipou para o jornal “O Globo” alguns achados da pesquisa. Um deles: em Joinville, a chance de se chegar aos 25% mais ricos do país tendo nascido entre os 50% mais pobres, é de 20,7%. A média do país é a metade.

Inovação no TRE

O juiz eleitoral Ítalo Augusto Mosimann concluiu seu mandato como ouvidor do TRE-SC, com brilhante gestão marcada pela inovação e adoção de novas tecnologias que ampliaram e facilitaram o atendimento ao eleitor. Uma das inovações foi o chatbot “Catarina”, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, para atendimento aos cidadãos pelo WhatsApp, com 54 mil atendimentos em 2024. Outra, o atendimento eletrônico nas chamadas telefônicas do Disque-Eleitor, com 29.392 chamadas na última eleição, e que resolveu 90,62% das demandas sem interação humana, liberando as equipes do TRE-SC para os atendimentos mais complexos. O mandato se encerrou com o término do biênio do advogado como juiz efetivo, na categoria jurista.

Barulho

Vem muito barulho por aí. Uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego prestes a entrar em vigor pode alterar profundamente as relações comerciais e afetar diretamente o setor que mais gera empregos no país: o comércio e serviços. A Portaria 3.665/2023 impõe que o funcionamento de estabelecimentos aos domingos e feriados dependa de negociação coletiva com sindicatos, retirando a autorização automática para abrir nesses dias.

Lentidão

A proposta de alteração de regras para licenciamento ambiental dá bem uma ideia de como as coisas não andam como deveriam no Congresso Nacional. Essa matéria já tramita há 21 anos, ou seja, atravessou legislaturas e ainda está inconclusa. Semana passada o Senado aprovou uma versão do projeto com 54 votos favoráveis e 13 contrários. O número 13, neste caso, é emblemático: o PT é todo contra. O texto visa facilitar e desburocratizar as licenças no país para empreendimentos e atividades que impactam ou envolvem o uso de recursos naturais. Vai agora de volta à Câmara.

Caça aos javalis

A plataforma change.org está colhendo apoios em abaixo-assinado coordenado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender recente lei aprovada em SC que abriu caminho para a caça de javalis, porém disfarçada de “controle populacional”, alegam seus propositores, sob o argumento de que ela abre brechas para a caça de animais silvestres, inclusive espécies ameaçadas de extinção.