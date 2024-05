66ª Pronegócio: edição inicia com bom número de negociações, diz presidente Ampebr

Iniciou nesta segunda-feira, 13 de maio, a 66ª Pronegócio, com um grande movimento de compradores, no Pavilhão da Fenarreco. Até quinta-feira, 16 de maio, o evento promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) em parceria com o Sebrae/SC, apresenta aos mais de 600 compradores, de todo o Brasil, a coleção Primavera/Verão 2024.

Segundo o presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, as expectativas são positivas. Ele detalhou que quase 100% das empresas convidadas aderiram a rodada e devem passar pelo showroom ao longo dos quatro dias de evento.

“Quando iniciamos a rodada toda a diretoria já estava ciente, que devido a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul os compradores de lá não estariam presentes. Tínhamos uma grande porcentagem de clientes gaúchos, mas as empresas dos demais estados tiveram uma grande adesão também, já que quase todas as empresas que convidamos nas prospecções confirmaram presença nesta Pronegócio”, afirmou Schoening.

Ele ainda ressaltou que a AmpeBr espera uma grande movimentação de compradores no decorrer da rodada o que, já neste primeiro dia de evento foi comprovado, com novos clientes com grande potencial de compras.

“Nossas expectativas são muito boas, pois tivemos um saldo positivo nas prospecções. Hoje mesmo recebemos quatro novos clientes vindos do Maranhão, um estado onde ainda temos poucos compradores. Eles possuem uma rede de lojas, um cliente com um grande potencial, que já está negociando. Então acreditamos que vamos atender as expectativas para esta edição”, projeta o presidente.

Visitas

Na tarde desta segunda-feira, 13, a 66ª Pronegócio recebeu a visita do presidente Sistema Fecomércio, Sesc e Senac de Minas Gerais, Nadim Elias Donato Filho, acompanhado do presidente do Sindilojas de Brusque, Marcelo Gevaerd, que também é vice-presidente de Varejo da Fecomércio SC. Na ocasião, eles foram recepcionados pelo presidente da AmpeBr, Mauro Schoening e demais diretores da entidade.

O presidente da entidade mineira esteve na rodada pela primeira vez e pode conhecer a estrutura e funcionamento do evento.

“Um amigo me convidou para vir conhecer e me disse que era um modelo diferente de negócios. Frequento muitas feiras de confecção, mas desde o momento que entrei aqui me surpreendi com o funcionamento da rodada, o cliente não precisa visitar vários estandes de fabricantes, eles vêm até você isso proporciona um conforto muito grande. Foi uma surpresa muito boa, destaco também o excelente tratamento com o cliente, a AmpeBr está de parabéns”, comentou Donato.

Além deles, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, também esteve na rodada. Ele destacou a importância do evento para economia do município.

“O poder público sempre avalia positivamente a rodada, pois ela fomenta uma cadeia produtiva muito importante para Brusque, que é o setor têxtil. Compradores do Brasil inteiro estão reunidos aqui realizando negociações e comprando dos nossos fabricantes. Então, isso gera um grande impulsionamento na economia da nossa região, além de levar o nome do nosso município para todo o país”, afirmou o secretário.

Desfile

Na terça-feira, 14, acontece o tradicional desfile da Pronegócio. Na passarela, 24 empresas participantes desta edição da rodada irão apresentar quatro looks cada, com as principais tendências da coleção Primavera/Verão 2024. O desfile acontece no Clube Santos Dumont e é exclusivo para convidados.

O presidente da AmpeBr destaca que o desfile é o ponto alto da Pronegócio e uma grande oportunidade de networking.

“O desfile é um dos momento chave para muitos compradores, pois aqui na rodada eles veem as peças nos cabides, já nos modelos, na passarela, os looks ganham uma fluidez e movimento. Os clientes chegam na quarta-feira aqui no showroom e já buscam pelas peças apresentadas na noite anterior. Além disso, o desfile é uma grande oportunidade de networking entre fabricantes e compradores”, frisa.

Rodada

A 66ª Pronegócio vai até esta quinta-feira, 16 de maio, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O evento é exclusivo para lojistas, realizado pela AmpeBr em parceria com o Sebrae/SC. Mais informações: (47) 3351-3811 ou pelo site ampebrusque.com.br/pronegocio

