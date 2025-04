Os moradores de Brusque e região iniciaram a semana sob uma condição climática instável, de modo que o guarda-chuva se tornou um acessório indispensável, especialmente para aqueles que precisaram sair de casa logo nas primeiras horas desta segunda-feira, 7.

Conforme as projeções do experiente meteorologista Leandro Puchalski, a instabilidade atmosférica sinaliza persistir ao longo deste dia.

Além disso, sua projeção indica que o padrão atmosférico variável tende a seguir também durante a terça-feira, 8.

Por esse motivo, é necessário redobrar a atenção para quem planeja atividades ao ar livre.

Segundo o especialista, o risco de precipitações se mantém nestes dois primeiros dias da semana; contudo, isso não implica em chuva constante.

Apesar da presença de nuvens e da possibilidade de precipitações ocasionais, momentos de melhoria com aberturas de sol também estão previstos.

Entretanto, essas aberturas tendem a ser breves, uma vez que a cobertura de nuvens continuará presente neste período.

Dessa forma, a recomendação do profissional é de vigilância constante, principalmente em situações que envolvam exposição prolongada às condições climáticas variáveis.

Risco de chuva se mantém

A partir de quarta-feira, 9, o cenário climático aponta para uma sutil mudança. A previsão indica intervalos mais extensos de tempo seco, embora a probabilidade de chuva ainda permaneça no radar.

Consequentemente, eventos ao ar livre e compromissos externos ainda exigem cautela, visto que as condições climáticas seguirão apresentando variações.

Temperaturas

No que tange às temperaturas, Puchalski salienta a continuidade do padrão característico do outono.

Assim, as madrugadas seguem sob temperaturas mais amenas, enquanto as tardes, mesmo sem calor intenso, podem alcançar máximas entre 24°C e 28°C, a depender do comportamento da nebulosidade em cada dia, explica o meteorologista.

Vigilância ao risco de chuva

Em suma, a semana será caracterizada por um clima instável com possibilidade de chuva em todos os dias, intercalada por períodos de tempo mais firme.

O meteorologista reforça, por fim, a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a alterações, à medida que novos dados são analisados.

Ele garante que manterá o monitoramento da situação e fornecerá informações relevantes sempre que necessário.

A chuva da madrugada

Dando continuidade à matéria, o tema abordado agora é o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Por fim, você é convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas por nossos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta segunda-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

