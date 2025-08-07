Esta quinta-feira, 7, promete ser marcada pela expectativa do retorno da chuva em Brusque e região, conforme aponta a Climaterra, por meio do especialista Ronaldo Coutinho.

Embora o tempo deva seguir firme durante boa parte do dia, o boletim emitido pelo órgão indica a aproximação de uma frente fria à noite — caso as projeções se confirmem.

No entanto, há possibilidade de que o sistema pré-frontal se antecipe e chegue um pouco mais cedo, organizando áreas de instabilidade com o avanço da tarde.

Com isso, o cenário climático tende a mudar, abrindo caminho para um novo período de frio intenso — primeiro úmido, depois seco — com condições típicas do inverno a partir de sexta-feira, 8, antecipa Coutinho.

Chuva na sexta-feira

Com a chegada da frente fria, a sexta-feira deve ser marcada por instabilidade e frio úmido em Brusque e região, conforme sinaliza a nota da Climaterra.

A previsão aponta para risco de chuva ao longo do dia, sob risco, inclusive, de alguns períodos mais intensos.

O avanço do sistema — impulsionado pela chegada da corrente de ar frio — contribuirá para uma acentuada queda na sensação térmica.

Atividades ao ar livre podem ser impactadas pelas condições climáticas desfavoráveis, e o uso de roupas mais pesadas será indispensável, explica Coutinho.

Sai a chuva, entra o frio seco

A partir do sábado, 9, a frente fria promete se afastar de Brusque e região, abrindo espaço para o ingresso de uma nova massa polar, responsável por derrubar as temperaturas e inibir a formação de chuva.

Coutinho ressalta que o cenário tende a mudar, com o retorno do tempo firme, porém com madrugadas e noites significativamente geladas na sequência.

Em razão disso, Brusque pode amanhecer, já no sábado, com temperaturas abaixo dos 7 °C.

Madrugadas geladas

Entre o domingo, 10, e o início da próxima semana, os termômetros devem cair ainda mais, podendo marcar valores inferiores a 5 °C, com chance até da formação de geada na área rural de Brusque, antecipa o especialista.

Em municípios de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, as mínimas podem chegar próximas a 0 °C, sob expectativa de geada mais ampla.

Frio prolongado à vista

A tendência, segundo Coutinho, é de que o frio intenso — sobretudo o noturno — se mantenha firme até pelo menos o dia 15 de agosto em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Diante dessa tendência, as madrugadas prometem então seguir geladas, com temperaturas baixas persistindo.

Já durante as tardes — conforme aponta a Climaterra — o aquecimento não deve ser expressivo, e caso as máximas ultrapassem os 20 °C, a sensação de clima ameno se mantém.

Chuva e frio sob monitoramento

Coutinho recomenda o acompanhamento diário das atualizações meteorológicas, já que os modelos estão sujeitos a ajustes, conforme novos dados vão sendo incorporados.

A Climaterra segue monitorando de perto as condições do tempo e promete divulgar novos boletins conforme necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

