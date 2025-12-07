Os moradores de Brusque e região devem se preparar para mudanças significativas no comportamento do tempo no decorrer da próxima semana, sob um quadro de alerta diante da previsão apontando chuva volumosa e ventos fortes.

Antes disso, porém, este domingo, 7, ainda deve apresentar condições favoráveis às práticas externas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com temperaturas em elevação.

Acompanhe o boletim completo com os detalhes logo após o banner, no boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer.

Domingo sem chuva

Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim ressaltando a tendência esperada para este domingo, quando mantemos a indicação de tempo seco predominando em Brusque e no Vale do Itajaí Mirim.

O cenário atual então promete condições amplamente favoráveis às atividades externas, com presença de sol entre poucas variações de nuvens.

As temperaturas devem alcançar picos acima dos 30°C, caracterizando calor típico da estação, sem extremos relevantes.

Retorno da chuva

Avançando para o decorrer da próxima semana, antecipamos um quadro de alerta diante dos simuladores indicando precipitações volumosas e ventos fortes entre a terça-feira e a quarta-feira.

As projeções indicam que a segunda-feira ainda deve apresentar tempo firme em grande parte do dia.

No entanto, a aproximação de um sistema frontal tende a modificar o padrão atmosférico, abrindo espaço para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no período da noite.

Chuva volumosa à vista

Prevemos que esse sistema atue com maior abrangência e intensidade na terça-feira, quando os volumes pluviométricos podem superar a marca de 50mm em alguns pontos da região.

Não descartamos, inclusive, a ocorrência de granizo, o que reforça o caráter adverso para práticas externas.

O vento na quarta-feira

Os dados atuais apontam que, na quarta-feira, a frente fria deve se afastar gradualmente.

Apesar da tendência de retorno do sol, ressaltamos que a atuação de um ciclone deve intensificar os ventos, com rajadas acima de 50 km/h e possibilidade de picos de 80 km/h em Brusque e áreas vizinhas.

Monitoramento constante

Em suma, após este domingo de tempo seco, prevemos uma semana marcada por instabilidade, sob um quadro geral de alerta já ratificado nas últimas atualizações meteorológicas.

As projeções, pois, indicam risco de chuva intensa e ventos fortes, exigindo atenção redobrada da população diante das condições adversas previstas.

Seguiremos monitorando a evolução dos modelos atmosféricos e traremos novas informações sempre que necessário.

Lembrando que toda previsão está sujeita a ajustes, conforme novos dados forem incorporados.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 17

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 16

