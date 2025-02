A previsão do tempo para esta sexta-feira em Brusque e região indica poucas mudanças em relação aos dias anteriores.

A principal diferença é que o calor, embora ainda intenso, não deve atingir os picos registrados na véspera, quando a temperatura na quinta-feira, 6, chegou a 35°C.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a tendência é de um dia quente, com máximas que podem ultrapassar os 30°C, favorecendo a formação de novas trovoadas a partir da tarde em direção à noite.

Puchalski alerta para a possibilidade de temporais localizados, que podem então trazer chuva intensa em curtos períodos, acompanhada de rajadas de vento mais fortes.

No entanto, essas condições adversas devem ocorrer de forma bastante irregular, afetando algumas áreas de maneira significativa, enquanto outras próximas podem permanecer em completa estabilidade.

Diante desse cenário, o especialista recomenda às pessoas, com compromissos externos agendados, para que aproveitem principalmente o período da manhã e o início da tarde.

A partir do meio da tarde, com a intensificação do calor, as instabilidades tendem a ganhar força, aumentando o risco de pancadas isoladas.

Brusque no fim de semana

Já para o fim de semana, a previsão de Puchalski indica um risco reduzido de chuva, restrito a pancadas típicas de verão e distribuídas de forma irregular pelo Vale do Itajaí-Mirim.

O calor seguirá presente, mas com menor intensidade no sábado, ganhando força novamente no domingo, explica.

Considerações finais

Com isso, o profissional reforça a recomendação de priorizar atividades que exijam tempo seco nesta sexta-feira até a primeira metade da tarde.

A partir disso, a instabilidade pode retornar de forma gradual e pontual.

Quanto ao fim de semana, a probabilidade de chuva é menor, mas o calor permanecerá como protagonista em Brusque e região.

*Fonte da previsão: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

