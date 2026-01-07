Os prognósticos avaliados pela meteorologia sinalizam tendência de chuvas acima da média climatológica na sequência deste mês de janeiro no Sul do Brasil, cenário que inclui Brusque e coloca a cidade sob vigilância.

As instabilidades, entretanto, não devem se traduzir em precipitações contínuas. O quadro projetado sugere pancadas típicas de verão, capazes de acumular índices expressivos em curtos intervalos de tempo.

Os detalhes acerca desta síntese apresentada estão no boletim emitido pelo meteorologista Leandro Puchalski, cujas informações estão expostas logo após o banner.

Chuvas na sequência de janeiro

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As projeções de médio a longo prazo sinalizam uma sequência de janeiro com chuvas acima da média climatológica no Sul do Brasil, cenário que abrange também a região de Brusque.

O quadro indica a atuação de instabilidades na forma de pancadas típicas de verão, frequentemente acompanhadas por trovoadas, com maior probabilidade entre as tardes e as noites.

Essa configuração aponta para a presença recorrente do sol, fator que então favorece a elevação das temperaturas e reforça o ambiente propício à formação dessas instabilidades.

Diante desse contexto, o comportamento atmosférico, característico da estação, sugere a possibilidade de eventos adversos, incluindo episódios pontuais de maior intensidade.

Chuvas de até 300 mm

Com efeito, modelos de previsão indicam acumulados entre 120 e 200 mm até o dia 21 de janeiro. Paralelamente, simuladores mais agressivos projetam marcas que podem alcançar até 300 mm.

Independentemente da confirmação de cada modelo, o conjunto das projeções coloca o cenário regional sob vigilância, abrangendo também áreas do Vale do Itajaí-Mirim.

Chuvas recorrentes

Esse processo, pois, deve começar a se configurar a partir de quinta-feira, quando o calor tende a se intensificar.

Tal comportamento abre uma sequência de dias com chuvas recorrentes, distribuídas de forma irregular, atingindo algumas áreas com maior intensidade, enquanto outras próximas permanecem sujeitas a impactos reduzidos.

Monitoramento constante

Por fim, cabe ressaltar que todas as informações apresentadas têm como base as atualizações mais recentes dos simuladores atmosféricos.

As projeções, sobretudo as de médio e longo prazo, permanecem sujeitas a ajustes, à medida que novos dados são incorporados às análises.

Nesse contexto, o acompanhamento diário se mostra essencial para o refinamento do cenário.

O monitoramento, pois, segue constante, com o objetivo de manter a população informada e preparada diante de cada evolução prevista.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

