Registramos com pesar os falecimentos de:

TEREZINHA DE JESUS SILVEIRA, 86

Faleceu em sua residência no bairro Limeira. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa um filho e dois netos.

LEONIDA PAZA BODENMULLER, 83

Faleceu em sua residência no bairro Primeiro de Maio. Teve o sepultamento realizado no sábado, 8, às 9h, no cemitério do bairro Águas Claras. Viúva, deixa dois filhos, sete netos e seis bisnetos.

BRUNO SCHUARTZ, 60

Faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Santa Terezinha. Teve o sepultamento será realizado no sábado, 8, às 9h, cemitério do bairro. Deixa familiares e amigos consternados.