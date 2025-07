O frio tem sido o grande protagonista dos primeiros seis dias de julho em Brusque — uma presença constante, especialmente nas madrugadas, e também assunto recorrente nas rodas de conversa pelas ruas da cidade.

E a semana começa com os termômetros voltando a registrar temperaturas abaixo dos 10 °C, logo nas primeiras horas desta segunda-feira, 7, mantendo a sequência de amanheceres gelados que tem caracterizado o mês até aqui.

Além disso, o frio, sobretudo o noturno, segue como ponto alto da previsão, com mínimas prometendo seguir variando entre 8 °C e 12 °C pelos bairros da cidade.

Frio seco

Conforme análise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, esse comportamento térmico deve se repetir no decorrer desta semana, reforçado pela presença do ar seco.

“A ausência de chuva sinaliza facilitar o andamento de atividades ao ar livre, deslocamentos e até tarefas domésticas que dependem do clima seco, como a secagem de roupas”, explica Coutinho.

Sem aquecimento expressivo

Segundo sua avaliação, embora as noites e madrugadas sigam geladas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, as tardes devem apresentar uma discreta elevação nos termômetros.

Ainda assim, ele pondera que, mesmo com essa oscilação, não há previsão de aquecimento representativo.

“As máximas podem até ultrapassar os 20 °C em alguns momentos, mas de forma muito discreta”, observa.

Ou seja, a sensação de inverno tende a permanecer em Brusque e região, mesmo diante de tardes mais confortáveis com a presença do sol.

Assim, o contraste térmico entre os extremos do dia e da noite — com madrugadas frias e tardes agradáveis — deve ditar o compasso climático dos próximos dias.

Frio sob acompanhamento

O profissional da Climaterra finaliza, pois, recomendando o acompanhamento dos boletins diários.

“Os modelos meteorológicos estão em constante atualização e qualquer mudança nos sistemas pode alterar o panorama.” Seguiremos então monitorando e informando”, reforça Coutinho.

O frio na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Destaque para Vidal Ramos, que iniciou o dia com apenas 1,6°C, potencializando mais um evento de geada no município.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

