O mês de junho avança, prometendo uma nova incursão de ar polar sobre Brusque e região. A expectativa é de madrugadas geladas já a partir da próxima semana.

Antes disso, porém, este sábado, 7, ainda será marcado por instabilidade e baixa sensação térmica, afetando todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Após a imagem, acompanhe a análise completa do meteorologista Leandro Puchalski, aprofundando, então, o panorama brevemente apresentado acima.

Brusque no sábado

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Antes de entrarmos na previsão para o frio mais intenso que está a caminho de Brusque e região, é importante observar o comportamento do tempo neste fim de semana.

Já neste sábado, a presença de nuvens será constante.

Embora não se descarte alguma abertura momentânea de sol, o risco de chuva permanece, especialmente entre o fim da tarde em direção à noite da tarde e a noite.

Brusque no domingo

No domingo, o cenário se torna ainda mais instável. O tempo segue encoberto e a possibilidade de chuva aumenta, podendo ocorrer a qualquer hora do dia.

A sensação térmica deve permanecer baixa, impulsionada pela umidade e por temperaturas que dificilmente ultrapassarão os 20°C — e, se passarem, será por margem muito pequena.

Nova massa polar

A partir de segunda-feira, a previsão indica o retorno gradual do tempo firme em todo o Vale do Itajaí-Mirim. O sol deve reaparecer e se consolidar nos dias seguintes.

Junto a essa mudança, está prevista a chegada de uma massa de ar polar, prometendo influenciar diretamente Brusque e região, provocando uma queda mais expressiva nas temperaturas.

Assim, as madrugadas da próxima semana prometem ser bastante frias, com registros abaixo dos 10°C em Brusque e, possivelmente, inferiores a 5°C em municípios de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu.

Mesmo com a presença do sol, as tardes devem seguir com temperaturas contidas, sem ultrapassar com folga os 20°C.

Considerações finais

Em resumo, a expectativa é de tempo úmido e instável até o início da próxima semana. Depois disso, o clima seco e gelado deve então predominar.

Por isso, quem precisar sair cedo nos próximos dias deve preparar novamente os casacos e cachecóis.

Seguimos acompanhando os dados atualizados dos modelos meteorológicos e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

