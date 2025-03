Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os moradores de Brusque e região, que têm enfrentado um calor intenso desde fevereiro, podem finalmente esperar por um alívio a partir do fim de semana que se aproxima.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, uma frente fria atravessará Santa Catarina no domingo, 9, impondo assim uma mudança no atual padrão térmico.

Embora essa alteração não signifique a chegada do frio, ela ainda assim promete atenuar as altas temperaturas, que vêm marcando boa parte deste atual verão, explica.

A redução do calor

Com a passagem do sistema frontal, o especialista prevê uma queda nas temperaturas máximas a partir de segunda-feira, 10, com Brusque e região registrando valores diurnos entre 24°C e 28°C ao longo da próxima semana.

Puchalski enfatiza que as noites também tendem a ser mais agradáveis em todo o Vale do Itajaí-Mirim, onde os termômetros podem marcar menos de 20°C em algumas cidades.

Ele explica que essa variação corresponde a uma redução podendo oscilar entre 7°C e 10°C, em relação aos picos de calor previstos para o próprio domingo, que podem alcançar até 35°C, antes da mudança de padrão.

Calor extremo perto da trégua

O meteorologista reforça que essa alteração não deve ser interpretada como uma chegada antecipada do frio, mas sim como um respiro diante das temperaturas sufocantes das últimas semanas.

Com isso, os brusquenses podem se preparar para um domingo de transição, onde a chegada da frente fria trará chuva e trovoadas, mas, acima de tudo, um necessário alívio térmico para os dias seguintes.

Ainda sob forte calor

Antes da esperada transição climática, porém, esta sexta-feira, 7, e o sábado, 8, ainda serão marcados por calor representativo, diante dos termômetros sinalizando superar facilmente os 30°C, acrescenta Puchalski.

As chuvas, caso ocorram, serão esparsas e pouco expressivas, potencializadas pela umidade marítima.

No entanto, com a aproximação da frente fria, no domingo, a instabilidade ganha força a partir da tarde.

Monitoramento

Puchalski destaca que previsões meteorológicas, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes conforme novos dados forem incorporados aos modelos climáticos.

Por isso, o meteorologista continuará monitorando as condições atmosféricas e trazendo atualizações sempre que necessário.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh, em parceria com seus patrocinadores, construiu uma trajetória de sucesso.

Clique nos banners abaixo para então conhecer quem apoia este trabalho, entrar em contato e descobrir os produtos e serviços disponíveis.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Botuverá então revela uma linda cachoeira nos confins do Ourinho

2. Calor intenso então transforma cachoeiras de Brusque em refúgio de Carnaval

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da nossa próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta sexta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK