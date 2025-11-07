Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas nesta sexta-feira, 7, devem ficar atentos às condições do tempo, já que instabilidades associadas ao sistema que dará origem ao ciclone extratropical começam a se manifestar.

O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim completo, com detalhes sobre o que esperar do tempo até o próximo domingo, 9, em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

*Confira a nota completa logo após o banner exposto a seguir.

Previsão para a sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim com a previsão do tempo voltada para esta sexta-feira, que já começou sob presença de muitas nuvens em Brusque e região.

As condições atmosféricas então sinalizam instabilidades ao longo do dia, e o risco de chuva já pela manhã não está descartado.

No entanto, a tendência é de intensificação entre a tarde e a noite, com possibilidade de pancadas mais fortes e até alguma trovoada isolada.

Por conta da passagem dessas instabilidades, também indicamos a possibilidade de rajadas mais intensas já nesta sexta-feira.

Ressaltamos um fator importante: o vento está associado às instabilidades e não à atuação do ciclone extratropical, que ainda não deve influenciar diretamente a região neste momento.

Ciclone no sábado

Avançando com as projeções para o sábado, o tempo deve dar sinais de melhora em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, o sol promete voltar a aparecer de forma gradativa, entre nuvens, já no decorrer do período da manhã.

Contudo, o destaque do sábado fica por conta da atuação do ciclone extratropical, cuja influência deve começar a ser sentida entre o fim da manhã e o transcorrer da tarde.

Nesse intervalo, Brusque e cidades vizinhas podem registrar rajadas acima de 50 km/h, com possibilidade de picos próximos dos 80 km/h.

Diante disso, a região brusquense deve ficar sob atenção, já que, diante das projeções atuais, eventuais transtornos não podem ser descartados.

Já no período da noite, o vento, pois, tende a perder força, com gradual redução das condições adversas.

Ciclone se afasta para o alto-mar

O domingo, por sua vez, deve amanhecer com temperaturas consideradas baixas para a época do ano em Brusque e região.

Os termômetros podem oscilar entre 12°C e 15°C, podendo até ficar abaixo dos 10°C em áreas mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim.

Com efeito, o dia sinaliza ausência de chuva, com o ciclone já em alto-mar, já sem influência direta sobre a região.

Atuação maior do ciclone

Importante destacar que áreas do Litoral Sul de Santa Catarina e da Grande Florianópolis devem ser atingidas com mais intensidade pela ação do ciclone extratropical, com rajadas que podem exceder os 100 km/h.

Ainda assim, os reflexos desse sistema devem alcançar também o Vale do Itajaí-Mirim. Por conta disso, recomendamos atenção diante das possíveis implicações meteorológicas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

