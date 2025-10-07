A semana em Brusque teve início sob a influência de uma frente fria, que avançou pelo Vale do Itajaí-Mirim, trazendo chuva e alterando o padrão atmosférico da região na segunda-feira, 6.

Esse sistema, que então avançou na véspera, promete deixar suas marcas nesta terça-feira, 7, com a entrada de ar frio indicando manter as temperaturas contidas durante o período.

Brusque abaixo de 20°C

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, os termômetros não devem ultrapassar os 20°C. Com isso, o clima tende a se manter ameno ao longo do dia.

Nesse contexto, os agasalhos voltam a ser indispensáveis diante da baixa sensação térmica esperada para Brusque.

Brusque sob nebulosidade

Segundo Puchalski, o tempo segue instável, com predomínio de nuvens e o risco de chuva não pode ser descartado em Brusque nesta terça-feira.

A se confirmar a tendência, o sol sinaliza aparecer em alguns momentos, sobretudo à tarde, mas suas aberturas devem ser breves, devido à predominância da nebulosidade, explica.

Por isso, para quem tem atividades externas programadas, a orientação é de cautela, já que o tempo não deve se firmar por completo neste dia.

Com efeito, os termômetros indicam um cenário de temperaturas inferiores aos 20°C, sob céu predominantemente encoberto, conforme reforça o meteorologista.

A diferença em relação ao último domingo, 5, quando Brusque registrou máximas de 30°C, evidencia, portanto, uma mudança expressiva no padrão térmico, conclui o boletim emitido pelo especialista.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta terça-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

