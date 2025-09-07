Brusque vem enfrentando uma sequência de dias chuvosos neste início de setembro, com registros recorrentes de precipitação nos primeiros seis dias do mês.

Diante desse contexto, as condições climáticas adversas têm dificultado diretamente as atividades ao ar livre e comprometido serviços envolvendo secagem.

No entanto, as perspectivas começam a sinalizar tempo mais seco, com o clima prometendo firmar a partir da tarde de terça-feira, 9.

Mas antes disso, a passagem de uma frente fria, prevista para segunda-feira, 8, deve manter o tempo instável, conforme antecipa o meteorologista Piter Scheuer.

O boletim completo — com os detalhes do que esperar tanto para este fim de semana quanto para a sequência do mês sob a perspectiva de tempo seco — está disponível logo após a foto exibida a seguir.

Brusque neste domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim analisando o que Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim podem esperar para este domingo, 7.

Os modelos indicam a manutenção da cobertura de nuvens, com possibilidade de chuva não descartada — embora o dia deva seguir com períodos de tempo seco.

O sol, se aparecer, será de forma breve e pouco expressiva.

Com efeito, as temperaturas seguem baixas, diante de máximas próximas de 18°C, mantendo a necessidade do uso de agasalhos ao longo do dia.

Frente fria em Brusque

Avançando para a segunda-feira, a instabilidade tende a se intensificar com o avanço de uma frente fria sobre a região de Brusque.

Este sistema deve então trazer chuva mais abrangente.

As temperaturas terão leve variação em relação ao domingo, podendo se aproximar dos 20°C, mas sem indicar aquecimento significativo.

Tempo seco em Brusque

Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar seco deve se estabelecer em Santa Catarina a partir da tarde de terça-feira.

Essa mudança abre caminho para dias com menos umidade e mais presença do sol.

As projeções mais avançadas apontam, ao menos, três dias seguidos sem chuva — entre quarta-feira e sexta-feira —, o que representará alívio após o período prolongado de instabilidade em Brusque e região.

Monitoramento constante

Ainda assim, ressaltamos que os modelos meteorológicos passam por ajustes constantes, à medida que novas informações são incorporadas.

Por isso, acompanhar diariamente as atualizações da previsão do tempo continua sendo fundamental para toda a população.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição deste domingo se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

