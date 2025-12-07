Confira o resultado da Trivale deste domingo

O sorteio da Trivale Cap deste domingo, 7, premiou uma apostadora de Balneário Piçarras com R$ 1 milhão. A vencedora é Denise Kobus.

Dois apostadores de Brusque e um de Guabiruba foram premiados no Giro da Sorte e faturaram R$ 5 mil cada.

Confira o resultado completo:

