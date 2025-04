Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta terça-feira, 8, ainda poderão desfrutar de uma condição climática favorável durante boa parte do dia, sobretudo no turno da manhã.

Contudo, quem tem compromissos externos de maior duração deve redobrar a atenção, visto que uma frente fria está avançando pelo Sul do Brasil.

Assim, a previsão indica sua chegada ao Vale do Itajaí-Mirim, tanto no decorrer da tarde quanto mais para o fim do dia ou início da noite.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esse sistema meteorológico tem potencial para provocar pancadas de chuva e, em alguns pontos, trovoadas sobre a região brusquense.

Brusque e as temperaturas

Anteriormente à chegada da instabilidade, o sol ainda pode aparecer, embora de forma tímida e intercalada com uma maior presença de nuvens, o que limita a elevação das temperaturas ao longo do dia.

Nesse contexto, os termômetros devem oscilar entre 23°C e 27°C, dependendo da quantidade de aberturas solares.

Essa condição mantém o padrão climático típico de outono, sem extremos de calor, mas com variação térmica moderada.

Guarda-chuvas à mão em Brusque

Diante dessa iminente mudança no tempo, o especialista recomenda que os guarda-chuvas permaneçam à mão.

Ademais, ele reforça a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia, uma vez que os modelos podem sofrer ajustes conforme novos dados são incorporados.

Puchalski garante que seguirá monitorando a situação para fornecer informações precisas, sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, encerramos a pauta de hoje apresentando as belíssimas imagens capturadas por nossos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta terça-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

1 de 8

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 15

