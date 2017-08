Registramos com pesar os falecimentos de:

MARIA SILVA MAFRA, 79

Faleceu em sua residência no bairro Nova Brasília. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 9, às 9h, no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa cinco filhos, 13 netos e sete bisnetos.

ALMA ANGIOLETTI DIETRICH, 96

08/08 – faleceu em sua residência no bairro São Luiz. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 9, às 10h, no Parque da Saudade. Deixa marido, dois filhos, quatro netos e três bisnetos.

VALENTIM JORGE, 41

Faleceu em via pública. Residia no bairro Pomerânia, em Guabiruba. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 9, horário e local à confirmar. Deixa esposa, três filhos e um neto.

ANANETE POPPER, 67

Faleceu em sua residência no Centro de Itapema. Teve o sepultamento realizado no cemitério luterano de Brusque. Deixa familiares e amigos consternados.

HERCILIO MARIA TRIDAPALLI (Popular Siloca), 79

Faleceu no Hospital de Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. O corpo será cremado nesta quarta-feira, 9, no crematório Vaticano, às 11h. Viúvo, deixa dois filhos, quatro netos e quatro bisnetos.

JORDELINO RATZMANN, 54

Faleceu no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Teve o sepultamento realizado no cemitério luterano no Centro de Brusque. Deixa esposa.