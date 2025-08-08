Confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 8, e domingo, 10.

1. Sábado Fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza, neste sábado das 9h às 17h, na praça Barão de Schneeburg, mais uma edição do Sábado Fácil. Desta vez, o evento celebra o Dia dos Pais e facilita o acesso da comunidade ao comércio, que atenderá em horário estendido para que não faltem presentes e demonstrações de carinho nesta data tão especial. Entre as atrações previstas, destacam-se a venda de pastéis, pintura facial, cama elástica e atividades recreativas. Na área da saúde, haverá orientações gratuitas, teste de acuidade visual, reparo de óculos e quick massage — técnica de massagem com foco em áreas como pescoço, ombros, costas, braços e mãos. A programação também contará com atrações musicais e de dança, feira de artesanato, grupo de capoeira e apresentação do grupo de escoteiros de Brusque.

2. Exposição na Casa de Brusque

O Museu Casa de Brusque abre neste sábado das 9h às 12h, com a nova Exposição de Longa Duração, que apresenta de forma moderna, interativa e emocionante os principais marcos da história da cidade. Além disso, também acontece a exposição temporária sobre os 150 anos da Imigração Italiana em Santa Catarina.

3. Festa Lar Menino Deus

O Lar Menino Deus realiza neste sábado a festa de 29 anos de fundação. O evento acontece a partir das 16h, na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Águas Claras, em Brusque. A programação conta com música ao vivo, churrasco, cachorro-quente, roda da fortuna, bazar e outras atividades. A missa em ação de graças será celebrada às 19h. Os cartões para participação e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (47) 9 8466-0593.

4. Feira livre

Neste sábado, acontece mais uma edição da Feira Livre na Villa Schlösser, em Brusque, das 9h às 17h. O evento oferece uma variedade de artesanatos, produtos coloniais e regionais.

5. Entrega de casarão

A entrega do restauro do Casarão Oswaldo Adolpho Gleich acontece neste sábado, às 16h. A residência fica na avenida Cônsul Carlos Renaux, ao lado da Mohr Vídeo Som. O casarão foi construído na década de 1940 pelo casal Oswaldo e Edith Köehler Gleich, com o objetivo de empreender na área comercial e residencial. No casarão, funcionou a Empresa Força e Luz gerenciada por Oswaldo, a Sorveteria e o Parque Olímpia, administrada por Edith. Atrás do casarão, no passado, foram instalados no jardim, espaços para restaurante com salão dançante, animadas com música ao vivo por bandas locais. Havia também cancha de bocha, caramanchões ornamentados com paisagismo, mesas e cadeiras, onde eram servidos os produtos da sorveteria tais como taças com sorvetes elaborados, morangos com nata e outras guloseimas. No espaço, os clientes podiam saborear churrascos e cardápios mais elaborados durante eventos em datas festivas. Passaram pelo local presidentes da República como Juscelino Kubitscheck, Jânio Quadros, governadores de estado e outras autoridades.

6. Atração artística para o Dia dos Pais

O Shopping Gracher recebe neste sábado, das 10h às 16h, uma uma oficina de pintura e desenho voltada ao Dia dos Pais com apoio do Instituto Hirna Martendal. A ação envolve pintura em tela, desenho hiper-realista, moda e aquarela.

7. Feira de artesanato em Botuverá

Artesãs de Botuverá realizam nesta sexta-feira e sábado uma feira, com presentes personalizados, decorações e muito mais. O evento acontece das xh às xh, no espaço do Botuverá Lanches, ao lado da prefeitura.

