O frio tende a se manter como protagonista das condições climáticas nesta sexta-feira, 8, em Brusque e região, em meio a um cenário úmido que promete, portanto, um dia instável.

Nesse contexto, a baixa sensação térmica prevista tende a conter as temperaturas entre 16°C e 17°C, mesmo ao longo da tarde.

Por isso, casacos, cachecóis e guarda-chuvas seguem indispensáveis, sobretudo para os deslocamentos externos.

Frio úmido na sexta-feira

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a instabilidade persiste ao longo do dia, sob alguns momentos de melhoria.

Embora os volumes pluviométricos esperados não sejam expressivos, episódios isolados, pontualmente mais fortes, permanecem no radar.

Diante disso, o especialista recomenda atenção redobrada para quem planeja atividades externas em Brusque e nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Frio seco à vista

Ainda segundo a análise de Puchalski, o cenário muda de forma significativa a partir de sábado, 9.

A chegada de ar seco tende a garantir tempo firme em todo o fim de semana, criando condições amplamente favoráveis para atividades ao ar livre.

Nesse sentido, o sol volta a aparecer de forma mais ampla e, junto com ele, o frio se intensifica.

Com efeito, na madrugada de sábado, 9, Brusque já pode registrar mínimas entre 7°C e 8°C, enquanto a madrugada de domingo, 10, tende a ser ainda mais rigorosa, reforçando o caráter típico do inverno na região.

Frio se mantém

Além disso, a projeção do especialista indica que o padrão de frio tende a se prolongar no início da próxima semana por toda a região brusquense.

Entre segunda, 11, e terça-feira, 12, as mínimas noturnas podem ficar abaixo de 5°C, especialmente nas áreas rurais, onde existe risco, mesmo que baixo, de geada.

Apesar da expectativa de tempo seco e ensolarado, as tardes prometem permanecer com temperaturas amenas, raramente ultrapassando os 20°C de forma significativa.

Monitoramento

Por fim, o meteorologista reforça que a previsão precisa ser acompanhada diariamente.

Isso porque os modelos meteorológicos passam por ajustes constantes à medida que novas informações se incorporam às simulações.

Pauta segue após apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba é tomada por multidão no auge da Festa dos Motoristas

2. Botuverá então revela o elo que uniu pai, filho e cavalos em raízes profundas

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A edição desta sexta-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK