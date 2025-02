Os primeiros dias de fevereiro têm sido marcados por intenso calor em Brusque e região, com temperaturas frequentemente ultrapassando os 33°C, diante de uma sensação térmica ainda mais elevada.

No entanto, neste sábado, 8, a tendência é de um discreto alívio, diante de máximas ainda elevadas, mas sem grandes excessos. Essa breve trégua, porém, sinaliza ser passageira.

Isso ocorre porque, já a partir de domingo, 9, os termômetros devem voltar a subir de forma mais expressiva, intensificando o cenário de abafamento.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, emitiu um boletim detalhando a previsão para os próximos dias. Acompanhe a nota completa logo após a foto.

Calor sem chuva

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre neste sábado, podem contar com condições favoráveis, já que o risco de chuva será bastante reduzido ao longo do dia.

No entanto, como é característico do verão, não podemos descartar completamente a possibilidade de pancadas isoladas e rápidas.

Caso ocorram, essas precipitações serão extremamente localizadas, atingindo algumas áreas com aguaceiros pontuais, enquanto outras permanecerão secas.

Menos calor no sábado

As temperaturas, neste sábado, seguirão elevadas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, mas sem extremos.

As máximas podem até ultrapassar os 30°C, mas não prometem exceder muito esse patamar.

Isso representa uma breve trégua em relação ao calor excessivo que tem marcado os primeiros dias de fevereiro. Entretanto, esse alívio será passageiro.

Já no domingo, os termômetros voltam a subir, com máximas podendo alcançar entre 32°C e 33°C.

Aumento do calor

O calor se intensificará ainda mais ao longo da próxima semana, principalmente entre terça e quinta-feira.

Nesse período à vista, os modelos meteorológicos indicam temperaturas variando entre 35°C e 38°C, com possibilidade de encostar nos 40°C em Brusque e cidades vizinhas.

Em relação à chuva, o cenário de precipitação esparsa e irregular deve permanecer até terça-feira.

Apenas na quarta-feira, os simuladores apontam um risco mais significativo de pancadas mais abrangentes, especialmente entre a tarde e a noite.

Considerações finais

Seguiremos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos e traremos novas informações sempre que necessário.

Vale lembrar que previsões de médio e longo prazo podem sofrer ajustes conforme novos dados forem incorporados.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

