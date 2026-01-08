A configuração típica do verão volta a se impor sobre Brusque e região entre esta quinta-feira, 8, e o fim de semana, mantendo o calor como protagonista das condições climáticas.

Com efeito, esse padrão térmico de aquecimento indica favorecer a ocorrência de instabilidades isoladas, sobretudo a partir das tardes, enquanto as manhãs tendem a seguir, em grande parte, com tempo firme.

A análise completa dessa síntese está no boletim assinado pelo meteorologista Piter Scheuer, disponível logo após o banner.

Brusque nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta quinta-feira, terão um cenário climático amplamente favorável durante a manhã, diante do predomínio de tempo firme.

Nesse contexto, o aquecimento deve ganhar intensidade ao longo do dia, com temperaturas podendo superar os 33°C em alguns pontos, criando condições propícias para o surgimento de instabilidades.

Com efeito, o calor tende a contribuir para o desenvolvimento de pancadas de chuva típicas de verão, acompanhadas de trovoadas, sobretudo a partir da tarde.

Essas ocorrências, caso se manifestem, devem ser isoladas, atingindo determinadas áreas, enquanto outras próximas podem terminar o dia apenas com aumento de nuvens.

Ainda que o risco de temporais exista, ele permanece baixo e restrito a eventos localizados, reforçando a necessidade de atenção.

Brusque até o domingo

Essa dinâmica atmosférica, típica de verão, deve então se repetir entre sexta-feira e o fim de semana em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O padrão, pois, indica manutenção de manhãs mais estáveis, seguidas por maior probabilidade de instabilidades isoladas a partir das tardes, impulsionadas pelo calor.

Considerações finais

Por fim, as informações apresentadas neste boletim têm como referência as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, sujeitos a ajustes conforme novos dados são incorporados.

Diante disso, o acompanhamento diário da previsão segue fundamental.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição agora apresenta registros enviados por leitores, que traduzem a beleza interiorana do amanhecer desta quinta-feira.

As imagens revelam cenários singulares de cada local citado nas legendas, destacando o encanto das primeiras horas do dia; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

