Mantendo o padrão climático observado desde o início do mês, a segunda semana de julho segue mantendo as noites sob frio intenso e tempo estável em Brusque.

Assim, as baixas temperaturas seguem presentes, sobretudo nas madrugadas, o que impôs mais um amanhecer gelado nesta terça-feira, 8, com registros de até 6 °C na cidade.

Frio noturno mantido

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o comportamento das temperaturas, por enquanto, deve permanecer semelhante ao observado nos primeiros sete dias de julho.

A expectativa é de que as madrugadas sigam com marcas abaixo dos 12 °C em Brusque, com valores ainda menores nas cidades de maior altitude da região.

Essa condição, típica do inverno, tende a se manter ao longo desta semana, ressalta.

Frio intenso diminui

No entanto, ele aponta uma possível mudança sutil no padrão térmico, especialmente a partir do próximo fim de semana.

Como os dias devem continuar ensolarados, sob a influência do ar seco, a tendência é de uma elevação gradativa nas temperaturas durante as tardes.

Esse aquecimento mais constante, por sua vez, pode também começar a se refletir nas mínimas noturnas.

A expectativa, segundo o meteorologista, é de que os termômetros fiquem em um patamar um pouco mais elevado do que o registrado até agora.

Embora a mudança ocorra de forma lenta, a previsão indica que, a partir do próximo domingo, 13, as tardes registrem temperaturas um pouco mais elevadas, superando os 20 °C com maior folga.

Como consequência, o frio mais intenso das madrugadas deve começar a perder força, marcando o início de uma trégua no frio rigoroso.

Chuva ausente

Além da questão do frio, outro fator chama atenção neste mês de julho: a ausência de chuva em Brusque e região.

De acordo com o meteorologista, não há previsão de mudanças significativas, ao menos por enquanto, no que diz respeito ao retorno das precipitações na sequência do mês.

A tendência é que a primeira metade de julho transcorra praticamente sem registros pluviométricos em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Esse cenário favorece quem depende de tempo estável para realizar atividades ao ar livre, já que a condição para chuva continua muito baixa até, pelo menos, o dia 15.

Mesmo em análises mais estendidas, os modelos indicam pouca ou nenhuma precipitação até por volta do dia 20, o que reforça o cenário seco que tem marcado o mês até agora, explica o profissional.

Monitoramento

Puchalski então pede vigilância às atualizações diárias.

“Os modelos atmosféricos são constantemente ajustados, conforme novos dados se tornam disponíveis, o que reforça a importância de acompanhar a previsão com frequência”, ressalta.

Dessa forma, Brusque avança pela segunda semana de julho sob a influência de um clima típico de inverno, com madrugadas geladas e nenhuma expectativa de chuva significativa a curto prazo.

O frio da madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta terça-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 5

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

