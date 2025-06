A previsão do tempo, direcionada para Brusque e região, indica um domingo, 8, com características típicas do inverno, marcado pelo frio, ainda com possibilidade de chuva.

Boletim da Climaterra

De acordo com o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o dia tende a ser marcado pela presença de nuvens em todo o Vale do Itajaí-Mirim, sem garantia de que o tempo venha a se firmar totalmente.

Conforme sua nota, a ocorrência de precipitações ainda faz parte da previsão. Apesar da predominância de nuvens, não estão descartadas algumas aberturas de sol.

Clima frio

Com relação às temperaturas, a expectativa é de que os termômetros não ultrapassem de forma significativa os 20 °C, mantendo a sensação de frio no decorrer do dia.

Coutinho ressalta que, a partir da noite, o tempo pode começar a apresentar sinais de maior estabilidade.

Frio seco à vista

Inclusive, essa transição sinaliza marcar a aproximação de uma nova massa de ar polar, prevista para atuar sobre a região brusquense ao longo da próxima semana.

Com características de ar seco, esse sistema tende a reforçar o frio, que deve se prolongar, trazendo madrugadas geladas para Brusque e cidades vizinhas.

Monitoramento

Coutinho reforça ainda a importância de acompanhar as atualizações da previsão, uma vez que os modelos meteorológicos podem sofrer ajustes à medida que novas informações são incorporadas.

A Climaterra, pois, segue monitorando as condições e deve divulgar novos dados conforme necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

