Brusque deve vivenciar nesta reta final da semana uma condição térmica de progressivo aquecimento, com expectativa de calor antes da chegada de uma mudança no padrão atmosférico.

A previsão para a sexta-feira, 9, indica picos próximos ou acima dos 30 °C na cidade, tornando este, o dia mais quente do período recente.

A elevação das temperaturas ocorre em meio a um cenário de estiagem, que se estende há 27 dias consecutivos.

Esta quinta-feira, 8, inclusive, reforça esse cenário atual, mantendo o tempo firme e o predomínio do sol entre variações de nuvens.

A falta de chuva, portanto, deve permanecer como o aspecto predominante, embora alguns sinais de alteração no padrão atmosférico comecem a surgir.

Brusque e a volta da chuva

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, é apenas durante a noite de sexta em direção à madrugada de sábado, 10, que Brusque e região poderão apresentar instabilidade mais evidente, com a influência de uma frente fria.

Esse sistema, ainda que de curta duração, tem potencial para devolver a chuva ao Vale do Itajaí-Mirim, com volumes mais expressivos do que os registrados nas últimas semanas, explica o profissional.

Clima ameno em Brusque

Após sua passagem, uma massa de ar frio sinaliza então avançar sobre Santa Catarina, promovendo queda nas temperaturas ao longo do fim de semana.

Conforme Puchalski, o Dia das Mães promete ser marcado pelo retorno do tempo seco e sensação térmica mais amena.

Em Brusque, as máximas, no domingo, não devem passar dos 25 °C, enquanto o amanhecer poderá apresentar mínimas inferiores a 15 °C.

Já nas áreas de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, valores próximos dos 10 °C não estão descartados.

Monitoramento

Puchalski lembra que os dados seguem em constante atualização e que novas informações poderão ajustar os detalhes da previsão.

O especialista reforça que seguirá monitorando o cenário e divulgando boletins sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente, pois, revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

