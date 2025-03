Os moradores de Brusque e região, ansiosos pela chegada de um alívio do forte calor, que persiste março adentro, agora podem esperar por boas notícias vindas da previsão do tempo.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina no domingo, 9, trazendo pancadas de chuva e possíveis trovoadas.

A probabilidade de instabilidades então aumenta sobre o Vale do Itajaí-Mirim a partir da tarde em direção à noite, explica.

Puchalski enfatiza que esse sistema frontal não marcará a chegada do frio, mas sim uma redução das temperaturas mais elevadas.

Segundo ele, a partir de segunda-feira, 10, os moradores poderão sentir um padrão térmico mais ameno.

O calor, embora ainda presente, será menos intenso, com temperaturas máximas variando entre 25°C e 28°C, ficando abaixo dos 30°C na maioria das cidades.

As chuvas em Brusque

Além disso, o meteorologista ressalta que, após a passagem da frente fria no domingo, há expectativa de um aumento na frequência de chuvas ao longo da próxima semana, favorecido por condições climáticas mais instáveis.

Esse aumento na frequência de precipitações tende a resultar em maior cobertura de nuvens, o que limitará aberturas prolongadas de sol em Brusque e região.

Como consequência, as temperaturas máximas não devem alcançar níveis extremos, antecipa o profissional.

Brusque neste sábado

Para este sábado, 8, o meteorologista esclarece que não haverá mudanças significativas em relação aos dias anteriores.

Em termos práticos, o sol segue despontando entre variações de nuvens por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Apesar do predomínio maior do tempo seco, a influência da umidade marítima pode ocasionar algum evento de chuva rápida e isolada, especialmente durante a manhã.

Durante a tarde, a expectativa é de que as aberturas de sol se tornem mais frequentes, o que contribuirá para a elevação das temperaturas a patamares acima dos 31°C a 32°C.

Esse padrão se manterá até a chegada da frente fria no domingo, quando, segundo Puchalski, os brusquenses poderão sentir um recuo no calor intenso.

Considerações finais

Por fim, o especialista ressalta que as projeções climáticas, especialmente as de médio e longo prazo, podem sofrer alterações conforme novos dados forem incorporados aos modelos meteorológicos.

Ele garante que continuará monitorando as condições atmosféricas e trará atualizações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também mostra os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

