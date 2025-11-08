Brusque amanheceu neste sábado, 8, sob tempo estável, com o sol despontando desde as primeiras horas do dia, isso, após as condições climáticas adversas registradas na sexta-feira, 7, quando um ciclone extratropical atuou sobre o Sul do Brasil.

Embora o Vale do Itajaí não tenha enfrentado transtornos severos na véspera, foram observados volumes de chuva superiores a 50 milímetros em diversos pontos monitorados da região.

Com o avanço do sistema para o oceano, inicia-se uma nova etapa do fenômeno, e Brusque ainda deve permanecer em atenção devido à previsão de ventos fortes ao longo do dia.

O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim com informações detalhadas sobre o que os brusquenses e moradores da região podem esperar para o decorrer deste sábado, bem como para o restante do fim de semana.

Sábado sob atuação do ciclone

Sábado sob atuação do ciclone

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim ressaltando que Brusque e região devem permanecer em atenção neste sábado, em razão da atuação da segunda fase do ciclone extratropical, agora posicionado sobre o oceano.

Nesse contexto, o sistema deve provocar ventos intensos ao longo da faixa leste de Santa Catarina, com reflexos até o Vale do Itajaí.

Diante disso, prevemos rajadas entre 50 e 80 km/h, especialmente entre o fim da manhã e o período da tarde.

Com efeito, é importante destacar que esses valores não representam uma constância ao longo do dia, mas sim picos momentâneos que podem atingir tal intensidade.

Portanto, recomendamos cautela, sobretudo em áreas mais expostas, como pontos elevados e locais com vegetação ou estruturas suscetíveis ao vento.

Ciclone e tempo seco

Por outro lado, os brusquenses, que planejam atividades externas, podem contar com condições amplamente favoráveis.

Isso porque o risco de chuva, embora não totalmente descartado, é considerado muito baixo.

Nesse contexto, o sol deve aparecer entre variação de nuvens, garantindo períodos de tempo firme e boa visibilidade.

No que diz respeito às temperaturas, prevemos máximas próximas dos 30°C durante a tarde.

Embora não se trate de um calor excessivo, esse padrão representa um contraste significativo em relação ao dia anterior, quando os termômetros não ultrapassaram os 20°C.

Previsão para o domingo

Para o domingo, a previsão estendida indica um amanhecer relativamente frio em Brusque e arredores, com mínimas variando entre 10°C e 13°C — valores considerados baixos para esta época do ano.

Em cidades de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, inclusive, não descartamos a possibilidade de marcas abaixo dos 10°C nas primeiras horas da manhã.

Sobretudo, o domingo deve ser marcado por tempo predominantemente estável, com condições favoráveis às práticas externas.

Ainda que a variação de nuvens não descarte por completo a possibilidade de garoa ou chuvisco isolado, a maior parte do período será seco.

As temperaturas devem se manter mais agradáveis, com máximas abaixo dos 27°C.

Ciclone e a destruição

Por fim, ressaltamos que Brusque e o Vale do Itajaí, de modo geral, foram poupados dos efeitos mais severos do ciclone extratropical na sexta-feira, 7.

Enquanto a região registrou apenas chuva moderada e trovoadas, cidades do Oeste catarinense enfrentaram destruição significativa, inclusive com a confirmação de um tornado pelas autoridades competentes.

Reiteramos, portanto, a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão do tempo, visto que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes constantes à medida que novas informações são incorporadas.

De momento, é isso que temos então a apresentar para Brusque e região.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora recai sobre o monitoramento das condições atmosféricas na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

Em paralelo, os campos em azul trazem os índices de chuva observados ao longo da sexta-feira, conforme apuração meteorológica.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

