A previsão do tempo para esta quarta-feira, 8, indica condição de estabilidade atmosférica em Brusque e região, cenário favorável aos preparativos que antecedem a abertura da 38ª Fenarreco.

Conforme análise do meteorologista Piter Scheuer, o dia deve apresentar aberturas de sol entre nuvens e temperaturas agradáveis, com máximas que não devem ultrapassar os 23°C no Vale do Itajaí-Mirim.

Ainda assim, a ocorrência de chuviscos isolados não está totalmente descartada, embora o risco seja pontual e de baixa intensidade, caso venha a se confirmar, explica Scheuer.

O tempo na quinta-feira

Ao avançar com sua projeção para a quinta-feira, 9, o meteorologista avalia que o tempo tende a seguir um padrão semelhante ao do dia anterior, embora sob aumento no risco de instabilidade sobre Brusque e região.

Diante disso, o sol ainda deve aparecer em boa parte do período, contudo, a possibilidade de garoa ou chuva fraca isolada passa a ser considerada de forma mais destacada no decorrer do período.

Nesse contexto, Scheuer recomenda atenção ao horário do desfile de abertura da Fenarreco, programado para as 18h30, pois o risco de algum evento de precipitação pontual não pode ser totalmente descartado.

Tempo firme sob risco

Com o avanço da semana para seu desfecho, a probabilidade de chuva segue presente sobre Brusque e região, ressalta o profissional responsável pela análise.

Caso a expectativa se confirme, entre a sexta-feira, 10, e o domingo, 12, há possibilidade de precipitações, embora não haja indicativo de que sejam persistentes ou de maior intensidade.

Segundo o boletim técnico, o cenário previsto contempla variações ao longo do período, com momentos de melhoria e possíveis aberturas de sol intercaladas por instabilidades pontuais, como maior nebulosidade e chuva fraca.

As temperaturas máximas diurnas, por sua vez, devem se manter abaixo dos 25°C, configurando um cenário térmico ligeiramente abaixo do padrão esperado para esta época do ano no Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento constante

Por fim, Scheuer ressalta que todas as informações contidas neste boletim têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, disponíveis até a manhã desta quarta-feira.

Ele reforça a importância de acompanhar a previsão diariamente, uma vez que os dados podem sofrer ajustes conforme novas informações forem incorporadas.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

