Setembro avança ao seu oitavo dia marcado por um padrão de tempo úmido em Brusque, com chuvas frequentes e baixa incidência de sol, prolongando a sequência de dias sob céu cinzento na cidade.

Em função desse cenário climático adverso, observado até então, atividades externas foram comprometidas, assim como serviços de secagem e outras tarefas condicionadas à estabilidade climática.

Tempo seco a caminho

No entanto, segundo antecipa o meteorologista Leandro Puchalski, há expectativa de mudança nas condições climáticas a partir da tarde de terça-feira, 9.

Nesse contexto, sua projeção indica a transição para um padrão seco em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Dessa forma, entre quarta-feira, 10, e sexta-feira, 12, o tempo firme tende a se consolidar, encerrando a sequência de instabilidade que vinha predominando na região brusquense.

Tempo ainda instável

Contudo, o cenário meteorológico ainda não deve mudar de forma consistente.

Isso porque, conforme destaca Puchalski, o início desta semana seguirá com nuvens e risco de precipitações no Vale do Itajaí-Mirim.

Somado a isso, nesta segunda-feira, 8, uma frente fria que avança sobre a região projeta céu encoberto e risco de precipitação.

Já na terça-feira, sobretudo durante a manhã, o padrão úmido pode persistir antes da melhora definitiva esperada para a tarde.

Frio seco nas madrugadas

Quanto ao padrão dos termômetros, Puchalski então prevê que as madrugadas de Brusque e região, a partir de quarta-feira, poderão registrar temperaturas abaixo dos 10°C.

Por outro lado, as tardes devem se manter agradáveis, com máximas acima dos 20°C, indicando a transição do frio úmido para um período de tempo seco e firme, finaliza o meteorologista.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Terreiro de Umbanda então chega a Brusque com raízes do Pará

2. Feijoada da Fla Brusque então transforma a cidade em palco rubro-negro

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta segunda-feira despontou nos diferentes cenários descritos; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK