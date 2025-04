Após a passagem da frente fria, que trouxe de volta a chuva em Brusque e região na terça-feira, 8, a previsão do tempo indica que esta quarta-feira deve trazer condições mais favoráveis para quem pretende realizar atividades ao ar livre.

De acordo com a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu, o sol tende a reaparecer, intercalado por variação de nuvens.

Com isso, há tendência de elevação das temperaturas, que podem atingir entre 27°C e 28°C em algumas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque e o risco de chuva

Contudo, esse aquecimento moderado não vem livre de consequências.

Segundo a especialista, o aumento nos termômetros pode atuar como um potencializador das instabilidades, favorecendo o retorno da chuva entre o meio da tarde na transição para a noite.

Assim, atividades externas que se estendam para o período noturno podem ser impactadas pela instabilidade climática prevista durante esse intervalo.

Monitoramento

A previsão, conforme ressalta Tatiane, é baseada nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que apontam para um dia de variações, ora com sol, ora com maior nebulosidade, e possibilidade de instabilidades no decorrer do período vespertino.

Por isso, ela reforça a importância de acompanhar as previsões de curto prazo, já que os simuladores estão em constante atualização, à medida que novas informações são processadas.

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quarta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

