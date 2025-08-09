Os moradores de Brusque amanheceram neste sábado, 9, sob o retorno das baixas temperaturas, influenciadas pela incursão de uma nova massa polar, intensificando assim o frio durante a madrugada.

Em alguns bairros da cidade, os termômetros nas primeiras horas do dia marcaram mínimas pontuando até 6°C, reforçando o cenário típico da estação.

Com efeito, a umidade que predominou na sexta-feira, 8, deu lugar à influência do ar seco, responsável por impor um cenário gelado que se alastrou também por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Reforço do frio

De acordo com boletim emitido pela Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, o retorno do ar frio, sentido neste sábado, representa apenas um prenúncio do que está por vir.

A nota indica que o frio deve se intensificar nas próximas noites, especialmente entre domingo, 10, e o início da próxima semana.

Diante disso, há possibilidade de Brusque registrar temperaturas ainda mais reduzidas nesse período, o que poderá configurar o quarto episódio com valores abaixo de 5 °C neste inverno.

Frio seco

Além das madrugadas geladas ainda à vista, o especialista aponta que o tempo deve permanecer firme, sem expectativa de chuva até, pelo menos, terça-feira, 12.

A presença do sol, no entanto, não será suficiente para provocar aquecimento significativo durante as tardes.

As máximas, previstas dificilmente devem exceder de forma expressiva a marca dos 20°C, mantendo os efeitos do clima de inverno sobre a região brusquense, explica o profissional do órgão.

Frio até quando?

Coutinho projeta que o frio mais intenso tende a recuar gradualmente a partir de quarta-feira, 13, embora as madrugadas continuem frias, com valores próximos ou ligeiramente abaixo dos 10°C em diversos pontos monitorados.

Esse padrão, inclusive, deve manter o uso constante de casacos e cachecóis, sobretudo nas noites ao longo da primeira quinzena de agosto.

Monitoramento

Por fim, o especialista da Climaterra reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que os modelos meteorológicos passam por ajustes frequentes, à medida que novos dados são incorporados.

Ele garante, pois, que seguirá monitorando as condições e divulgando informações sempre que houver mudanças relevantes.

Pauta segue após apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Ecos de 1984: a festa que parou Brusque ressurge em fotos históricas

2. Brusque então vive sua 1ª Noite de Sopas com panelas à mesa e casa cheia

O frio da madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

*Rua XV de Novembro em Rio do Sul/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 3

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 3

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK