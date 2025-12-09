Os moradores de Brusque começaram a manhã desta terça-feira, 9, sob chuvas persistentes, iniciadas ainda durante a madrugada.

Até por volta de 7h30, os volumes parciais variaram entre 17 mm e 24 mm, cenário que, apesar da instabilidade, ainda indicava normalidade, com reflexos apenas nas atividades ao ar livre e nos deslocamentos externos.

Chuvas no Alto Vale

Quando o monitoramento foi ampliado para o Alto Vale, o cenário mostrou-se ainda mais tranquilo.

Nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim — localizadas em municípios que abrigam suas principais nascentes, como Presidente Nereu e Vidal Ramos — as medições ficaram entre 3mm e 8 mm, indicando pouca chuva.

Chuvas em números

A tabela abaixo reúne os acumulados registrados entre a madrugada e as primeiras horas desta terça-feira, destacados em azul.

Já os campos em vermelho apresentam as temperaturas mínimas observadas no período. Confira a relação completa.

Previsão do tempo

Para quem planeja atividades externas em Brusque e região ao longo desta terça-feira, o cenário previsto ainda exige atenção.

A análise do meteorologista Leandro Puchalski indica que o dia deve então seguir com variações de intensidade das chuvas.

Segundo Puchalski, não está descartada a ocorrência de pancadas fortes ao longo do período.

Ainda de acordo com o meteorologista, a combinação entre umidade e instabilidade mantém o ambiente propício a episódios mais intensos, o que requer vigilância da população.

Previsão para a quarta-feira

Quando projetado o comportamento do tempo para quarta-feira, o meteorologista chama atenção para a influência de um ciclone extratropical, posicionado sobre o oceano, na altura da costa do Rio Grande do Sul.

Apesar de afastado, o sistema deve exercer efeitos também sobre Santa Catarina, conforme reforça Puchalski.

Na avaliação do profissional, Brusque e todo o Vale do Itajaí podem registrar ventos acima de 50 km/h ao longo da quarta-feira.

Mesmo com a tendência de retorno gradativo do sol durante o dia, a análise técnica aponta que as primeiras horas da manhã ainda podem apresentar instabilidade.

Chuvas sob monitoramento

Por fim, Puchalski lembra que todas as projeções estão sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados aos modelos.

O profissional afirma, pois, que seguirá acompanhando a evolução das condições e recomenda que a população mantenha atenção às atualizações da previsão.

