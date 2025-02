A previsão do tempo para este domingo, 9, indica o retorno gradual do calor intenso em Brusque e região, com temperaturas podendo ultrapassar os 32°C.

Esse aquecimento mais acentuado acontece após um breve período de alívio, no qual as cidades no Vale do Itajaí-Mirim experimentaram máximas não tão altas, sem superar os 30°C entre sexta-feira, 7, e sábado, 8.

Para aqueles que pretendem aproveitar o dia ao ar livre, as condições meteorológicas serão amplamente favoráveis.

A chance de ocorrência de trovoadas é praticamente nula, garantindo um cenário ideal para diversas atividades externas.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim detalhado sobre esse comportamento climático à vista.

O comunicado, que traz informações adicionais e esclarecedoras, pode ser conferido logo após a foto a seguir.

Calor em alta

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim trazendo informações essenciais para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre neste domingo.

Apesar do retorno do calor mais forte, a chance de trovoadas é bastante reduzida.

As temperaturas vespertinas devem facilmente ultrapassar os 30°C, podendo atingir picos entre 32°C e 34°C.

O sol, por sua vez, sinaliza marcar presença ao longo do dia, alternando com períodos de maior nebulosidade.

Embora a possibilidade de chuva seja praticamente nula, é importante destacar que os modelos meteorológicos não descartam completamente essa hipótese.

Nesta época do ano, o verão então favorece condições propícias para instabilidades pontuais.

Dessa forma, não podemos descartar a possibilidade de episódios isolados e mal distribuídos de chuva, onde uma área específica é atingida enquanto outra, nas proximidades, permanece seca.

Aumento do calor

Para os apreciadores do calor, há boas notícias: o aquecimento deve se intensificar ao longo da próxima semana em toda Santa Catarina.

Entre terça e quinta-feira, os termômetros poderão superar a marca dos 35°C em Brusque e diversas cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Apesar das temperaturas elevadas, a tendência é de tempo predominantemente seco, seguindo o mesmo padrão deste domingo.

Ainda assim, não se descarta a possibilidade de pancadas localizadas, que devem se tornar um pouco mais abrangentes a partir da tarde de quarta-feira.

Considerações finais

Ressaltamos que as previsões meteorológicas, especialmente a médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes, conforme novas atualizações dos modelos numéricos.

Seguiremos, pois, acompanhando as condições atmosféricas e traremos informações detalhadas sempre que necessário.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo, apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste domingo, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

