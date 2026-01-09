A combinação entre calor e instabilidade deve seguir influenciando as condições do tempo em Brusque ao longo do fim de semana.

Nesse contexto, as projeções mantêm a cidade sob atenção para pancadas de chuva típicas de verão, com possibilidade de episódios mais intensos em pontos isolados.

Em boletim divulgado, o meteorologista Leandro Puchalski detalha o cenário esperado entre esta sexta-feira, 9, e o domingo, 11, estendendo a análise para todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A íntegra das informações fornecidas pelo profissional está disponível logo após o banner.

Calor e instabilidades

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As condições do tempo previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim mantêm o padrão típico de verão ao longo do fim de semana.

Nesse contexto, o cenário esperado entre esta sexta-feira e o domingo promete favorecer as atividades externas, sobretudo no período da manhã, quando o sol tende a aparecer com maior frequência e, assim, elevar as temperaturas.

Com efeito, o calor sinaliza ser o principal fator para a formação de núcleos de instabilidade no decorrer das tardes, intervalo em que pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas devem ocorrer de forma isolada.

Dessa forma, determinados pontos tendem a registrar precipitação intensa em curto espaço de tempo, com risco de vento forte e granizo.

Entretanto, áreas próximas ficam sujeitas a atravessar o mesmo período sem impactos relevantes.

Calor em números

As projeções de temperatura indicam máximas acima dos 30°C, com valores que devem oscilar entre 32°C e 35°C.

Esse quadro reforça a influência do aquecimento dos termômetros como elemento determinante para a instabilidade atmosférica observada na região.

Chuvas e calor sob monitoramento

Por fim, cabe ressaltar que toda previsão do tempo está sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

O acompanhamento diário das projeções, portanto, mostra-se essencial diante das constantes atualizações apresentadas pelos simuladores climáticos.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Obra que se impõe: Beira Rio então transforma trecho de Brusque em área de lazer

2. Botuverá então revela cachoeira preservada em imagens de rara beleza

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK