Registramos com pesar os falecimentos de:

OSMAR MAFRA, 71

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Foi sepultado no cemitério Águas Claras. Casado deixa cinco filhos e seis netos.

EDICLEIA APARECIDA DOS SANTOS, 29

Faleceu na residência, localizada no bairro Santa Terezinha. Foi sepultada no cemitério Santa Terezinha. Casada, deixa dois filhos.

HELGA RISTOW, 85

Faleceu na Casa de Assistência Dilony, onde residia. Sepultada no cemitério municipal de Indaial. Deixa um filho, dois netos e dois bisnetos.