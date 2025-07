As madrugadas geladas, que vêm afetando o início de julho em Brusque, estão impondo à cidade um cenário de frio não sentido há seis anos.

A média parcial, levando em conta os oito primeiros dias do mês está em 13,8 °C, valor que empata com o registrado no mesmo período de julho de 2019, conforme dados acessados junto à rede de estações meteorológicas de Ciro Groh.

Embora as tardes apresentem momentos mais agradáveis, o frio nas primeiras horas do dia domina o cotidiano, tornando-se tema recorrente nas conversas.

De acordo com os institutos meteorológicos, esse padrão deve se manter ao longo desta semana, especialmente nas madrugadas.

Frio recua

No entanto, nesta sequência de julho, sobretudo a partir da segunda quinzena, o comportamento do inverno tende a mudar de forma progressiva.

Segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, com sede em Porto Alegre, o frio mais intenso deve perder força gradualmente em todo o Sul do Brasil, inclusive em Brusque.

A expectativa é de que, conforme os dias avançam, as mínimas deixem de apresentar os mesmos impactos sentidos até agora, dando lugar a um período de maior conforto térmico — explica a profissional.

Possível aquecimento

Ainda segundo Estael, as projeções mais recentes indicam que o aquecimento nos termômetros pode até se intensificar um pouco mais nos últimos dias do mês, especialmente durante as tardes.

Em algumas áreas da região Sul do país, inclusive, não está descartada a possibilidade de um veranico — período breve de temperaturas acima da média — com marcas que podem se aproximar dos 30 °C.

Dessa forma, Brusque também deve sentir os efeitos desse aquecimento temporário.

Retorno do frio

Apesar disso, a meteorologista da MetSul faz uma ressalva importante: ainda não é hora de guardar os casacos mais pesados.

“Embora estejamos prestes a sentir uma trégua do frio, os dados atuais apontam para o retorno de uma massa polar no início de agosto, o que pode trazer de volta o frio mais intenso ao Centro-Sul do Brasil”, reforça Estael.

Portanto, a previsão indica um mês de julho com duas fases distintas: a primeira metade marcada por madrugadas geladas, e a segunda com tendência de aquecimento moderado, especialmente nas tardes.

O inverno, contudo, segue ativo e, ao que tudo indica, ainda guarda novos capítulos marcados por temperaturas rigorosas — ainda que mais adiante.

Pouca chuva

Além disso, Estael destaca que o mês de julho, de maneira geral, deve ser pouco expressivo em termos de chuva no Sul do país — cenário que deve se refletir também em Brusque.

A tendência é de que predomine o tempo seco, com apenas episódios pontuais de instabilidade.

Contudo, isso não significa ausência total de precipitação, mas sim volumes baixos, ressalta a meteorologista.

Monitoramento

Por fim, Estael destaca a importância de acompanhar as atualizações diárias das previsões.

Os modelos meteorológicos, como lembra a profissional, estão em constante ajuste à medida que novas informações são incorporadas.

“Seguiremos monitorando o comportamento atmosférico e trazendo informações sempre que houver necessidade”, conclui.

O frio na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quarta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

