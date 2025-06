A semana inicia diante da chegada de uma nova massa de ar polar, prometendo assim consolidar o clima predominantemente frio em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A partir desta segunda-feira, 9, o rigor da influência do inverno deve se intensificar, principalmente nas noites e madrugadas, marcando o início de um período prolongado de temperaturas baixas na região.

Frio noturno

Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, os índices mínimos noturnos tendem a se manter abaixo dos 10°C até, pelo menos, a próxima sexta-feira, 13.

Há possibilidade, inclusive, de marcas inferiores a 6°C em alguns amanheceres da semana, sublinha o profissional.

Nas cidades de maior altitude, os termômetros podem se aproximar dos 2°C, aumentando a condição para a formação de geada.

Frio diurno

Embora o sol deva predominar em boa parte dos dias, Coutinho ressalta que isso não será suficiente para elevar as temperaturas de forma significativa durante as tardes.

Mesmo com céu aberto, os termômetros devem então se manter contidos, raramente ultrapassando os 20°C.

Quando isso ocorrer, será por margem estreita, reforçando a sensação de frio constante do período diurno.

Portanto, o uso de casacos, cachecóis e trajes típicos de inverno tende a se tornar regra, especialmente para quem precisa sair cedo de casa.

Tempo estável

O tempo, no entanto, deve seguir estável. A projeção de Coutinho indica uma semana marcada por predomínio de sol entre nuvens, sem expectativa relevante de chuva.

A única exceção pode ser a própria segunda-feira, que pode começar com maior variação de nebulosidade.

Mesmo assim, qualquer probabilidade de precipitação será fraca e isolada, com tendência de não se concretizar ao longo do dia, diz a nota emitida.

Frio seco

De maneira geral, o cenário climático se mostra favorável para atividades ao ar livre, especialmente para os que apreciam o cenário típico do inverno.

O frio seco deve predominar e manter o tempo firme em Brusque e região nos próximos dias, trazendo de volta às ruas o visual típico da estação mais fria do ano.

Monitoramento

Por fim, Coutinho ressalta a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo da semana.

Isso porque os modelos estão em constante revisão, à medida que novas informações são processadas.

O especialista garante que seguirá monitorando as condições e repassando eventuais mudanças de cenário, sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

