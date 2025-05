O mês de maio avança com características típicas do outono, mas Brusque deve experimentar, nesta sexta-feira, 9, um calor atípico para a estação.

Conforme o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, os termômetros podem atingir — e até ultrapassar — os 30°C em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Esse aquecimento, explica o profissional, é resultado de um sistema pré-frontal que antecede a chegada de uma frente fria, prevista para o fim da tarde ou decorrer da noite.

Com ela, há possibilidade de pancadas de chuva e até trovoadas, amenizando, ao menos por ora, a estiagem que já dura 28 dias.

Inclusive, essa instabilidade tende a se prolongar pela madrugada seguinte.

Brusque no fim de semana

Apesar disso, Coutinho destaca que o tempo deve melhorar gradualmente ao longo do sábado, 10, especialmente a partir da tarde, com o retorno do sol em Brusque e arredores.

No entanto, o calor não deve se repetir no fim de semana, pois a frente fria que avança pela região traz consigo uma massa de ar mais frio, favorecendo a queda nas temperaturas.

Segundo Coutinho, a data do Dia das Mães será marcada por clima ameno e típico de outono, com máximas que não devem passar dos 25°C.

Durante a madrugada e o amanhecer de domingo, 11, os termômetros podem registrar marcas próximas dos 10°C em Brusque, com mínimas variando entre 11°C e 14°C na maior parte dos bairros.

Em cidades com altitudes mais elevadas, não estão descartadas temperaturas abaixo desse patamar, antecipa Coutinho.

Ainda conforme seu boletim, o domingo deve ser de tempo firme, com sol entre nuvens, criando um cenário térmico agradável para o Dia das Mães.

Monitoramento em Brusque

Coutinho reforça que todas as projeções se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, os quais estão em constante revisão, conforme novas informações são incorporadas.

O profissional, pois, segue acompanhando as mudanças no tempo e garante que trará atualizações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta sexta-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

