A grande protagonista das condições climáticas deste domingo, 9, remete à chegada de uma frente fria, sinalizando atravessar Santa Catarina, e trazendo consigo o tão esperado alívio ao calor intenso, que tanto tem marcado Brusque e região março adentro.

Esse sistema promete recuar as altas temperaturas e mudar o atual padrão atmosférico predominante.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a frente fria prevista deve intensificar as instabilidades a partir do meio da tarde ou, mais tardar, à noite, provocando pancadas de chuva e possíveis trovoadas.

O especialista destaca que, embora o risco de temporais seja baixo, ele não pode ser completamente descartado.

Caso ocorram, serão situações pontuais, atingindo algumas áreas, enquanto outras próximas permanecerão dentro de condições climáticas normais, sem impactos significativos.

Calor ainda presente

Antes da virada no tempo, no entanto, as temperaturas neste domingo ainda devem atingir valores elevados, podendo chegar aos 35°C, o que resultará em sensação térmica desconfortável.

Por isso, Coutinho recomenda que atividades ao ar livre sejam priorizadas no período da manhã e no início da tarde, já que a aproximação da frente fria aumentará gradativamente a chance de precipitações.

Menos calor à vista

Apesar da mudança, Coutinho enfatiza que a chegada desse sistema não significa um resfriamento expressivo.

O calor continuará presente na próxima semana, mas dentro de um patamar mais ameno, com tendência de as temperaturas não ultrapassarem os 30°C durante as tardes no Vale do Itajaí-Mirim.

Menos calor e mais chuvas

Além disso, há previsão de chuvas mais frequentes nos dias seguintes, o que contribuirá para um aumento de nuvens e menores oscilações térmicas, evitando os extremos sufocantes registrados em fevereiro e no início de março, explica.

Outro aspecto relevante apontado pelo especialista da Climaterra é que as noites e madrugadas tendem a se tornar mais agradáveis, sem o abafamento que tem predominado nas últimas semanas.

Ele ressalta, no entanto, que previsões meteorológicas, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados forem incorporados aos modelos climáticos.

O monitoramento seguirá constante, garantindo atualizações precisas sempre que necessário, finaliza.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o prazer de contar com parceiros comerciais que tornaram esta matéria possível. Com orgulho e respeito, agradecemos o apoio.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e conheça os produtos e serviços oferecidos pelos patrocinadores.

após anúncios

O Blog do Ciro Groh reconhece a importância do apoio dos patrocinadores e dedica este espaço a eles.

Clique nos banners abaixo para conhecer quem valoriza este trabalho, entre em contato e descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Eclipse da Lua de Sangue acontece em março e será então visível em Brusque

2. Fé, emoção e igreja lotada: veja os cliques da missa que marcou Brusque

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã deste domingo iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK