Os moradores de Brusque e região, que pretendem aproveitar este domingo, 9, ao ar livre, poderão contar com condições climáticas predominantemente favoráveis no decorrer do período.

Nesse contexto, o tempo sinaliza uma melhora gradual em relação aos dias anteriores, diante da expectativa de maior estabilidade — embora ainda sob o risco eventual de garoa, que integra a previsão.

Isso se deve ao afastamento do ciclone extratropical para o alto-mar. O sistema, que provocou chuva forte na sexta-feira, 7, e rajadas no sábado, 8, não trará mais influência sobre a cidade nem nas demais áreas do Vale do Itajaí-Mirim.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, emitiu um boletim detalhado com as informações sobre o que esperar das condições atmosféricas ao longo deste domingo.

O tempo em Brusque

As condições climáticas previstas para este domingo trazem notícias relativamente boas aos moradores de Brusque e região, com possibilidade apenas de variação ao longo do dia, sob risco de garoa.

Isso se deve ao fato de que os modelos meteorológicos indicam o afastamento do ciclone extratropical para o alto-mar, o que coloca a cidade e seu entorno fora da influência direta do sistema.

Sobretudo, um dos fatores que mais contribuem para essa melhora é a ausência do vento, que nos últimos dias trouxe certa ansiedade à população.

Embora não tenham causado transtornos relevantes, as rajadas chegaram a superar os 50 km/h em diversos pontos da região, especialmente no sábado.

Com efeito, a sexta-feira também foi marcada por chuva forte, reforçando o cenário de instabilidade que agora tende a se dissipar.

Diante dessa perspectiva, antecipamos um domingo de tempo calmo, com o sol aparecendo entre nebulosidade variável em boa parte do dia.

Risco de garoa em Brusque

Ademais, é importante destacar que, apesar da tendência maior de estabilidade, não podemos descartar completamente a possibilidade de garoa ou chuvisco isolado.

Nesse contexto, atividades ao ar livre de longa duração exigem atenção, a fim de evitar contratempos pontuais.

Ainda assim, de modo geral, o tempo deve colaborar com as práticas externas na maior parte do período.

Temperaturas em Brusque

Com relação às temperaturas, a expectativa indica um dia de clima até agradável, considerando a época do ano.

Caso os termômetros ultrapassem a marca dos 25°C, isso não deve ocorrer de forma ampla, o que significa que o aquecimento não será muito representativo.

Portanto, Brusque e região estão livres da influência do ciclone extratropical, que já avançou para o alto-mar.

Considerações finais

É o que temos para informar até o momento, com base nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Recomendamos, como sempre, o acompanhamento diário da previsão, já que os simuladores atmosféricos estão sujeitos a ajustes constantes à medida que novas informações são incorporadas.

Seguiremos monitorando e traremos atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste domingo em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

