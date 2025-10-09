Esta quinta-feira, 9, promete ser marcada pela influência da umidade vinda do oceano, cenário que demanda cautela para quem tem atividades externas programadas em Brusque e região.

Nesse contexto, o panorama esperado deve se estender ao desfile de abertura da 38ª Fenarreco, marcado para as 18h30 na avenida Bepe Roza (Beira Rio), ponto de partida da tradicional festa alemã.

Brusque nesta quinta-feira

Com efeito, a análise do boletim emitido pela Climaterra, sob avaliação do especialista do órgão Ronaldo Coutinho, aponta para uma quinta-feira de variações climáticas.

Segundo o levantamento, a condição atmosférica prevista deve atingir áreas como a Grande Florianópolis, o Norte do estado e o Vale do Itajaí — este último, naturalmente, inclui Brusque.

Ademais, a presença do sistema atuante tende a favorecer o deslocamento de nuvens para essas regiões, resultando em períodos de céu encoberto intercalados por momentos de melhoria.

Brusque sob risco de chuva

Ainda conforme Coutinho, o risco de chuvas ocasionais não está descartado ao longo do dia.

Nesse sentido, a instabilidade atmosférica não apresenta horário definido para se manifestar, podendo ocorrer a qualquer momento — inclusive durante o desfile.

Com isso, o quadro climático para esta quinta-feira indica uma situação marcada por alternância, com muitas nuvens, possibilidade de precipitações pontuais e, em alguns períodos, até mesmo aberturas de sol.

Portanto, embora não haja indicativo de chuva persistente, o tempo variável exige cautela por parte da população e dos organizadores da festa.

Como reforça o especialista, a previsão em vigor resulta diretamente da atuação da umidade vinda do mar, que costuma trazer consigo esse padrão instável e de difícil delimitação horária para ocorrência de chuva.

Brusque e as temperaturas

Por fim, no que tange às temperaturas, Coutinho prevê a manutenção de condições agradáveis a amenas para esta quinta-feira em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse sentido, os termômetros devem oscilar abaixo da marca dos 23°C, o que, segundo o profissional, está ligeiramente abaixo da condição térmica esperada para a época do ano.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quinta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

