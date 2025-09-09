Os moradores de Brusque começaram a manhã desta terça-feira, 10, sob tempo ainda instável — reflexo de uma sequência de dias marcados por chuvas recorrentes e sensação de frio úmido desde o início de setembro.

No entanto, a partir da tarde, a perspectiva é de mudança, e a cidade deve deixar para trás o padrão climático adverso dos últimos dias, abrindo espaço para um período mais seco.

Para detalhar essa transição e orientar sobre o que esperar da previsão, o meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim completo, cujas informações seguem logo após a foto.

Tempo muda em Brusque

*Boletim: Piter Scheuer >>

Após uma sequência de dias sob chuvas frequentes, que impactaram diretamente a rotina dos moradores de Brusque — incluindo serviços externos —, esta terça-feira apresenta sinais consistentes de melhora nas condições atmosféricas.

Embora o período da manhã ainda aponte instabilidade e possibilidade de precipitações ocasionais, os modelos meteorológicos indicam uma tendência de estabilização a partir da tarde.

A chegada de uma massa de ar seco sobre o Vale do Itajaí-Mirim deve favorecer a redução da nebulosidade e o retorno gradual do sol, contribuindo para a retomada das atividades ao ar livre.

Possíveis rajadas

Ressaltamos que a entrada de ventos do quadrante sudoeste tende a provocar rajadas moderadas, com velocidades entre 20 e 40 km/h.

Esse padrão atmosférico sinaliza, portanto, uma mudança nas condições do tempo, favorecendo a dissipação da nebulosidade e prometendo o retorno gradual do sol ao longo do turno vespertino.

Na retaguarda desse processo, uma nova massa de ar frio deve avançar sobre a região brusquense.

Esse sistema tende a provocar queda nas temperaturas mínimas ao longo da noite, preparando Brusque para uma madrugada fria.

Frio noturno em Brusque

Para a sequência da semana — entre quarta-feira e sexta-feira —, a previsão indica temperaturas mínimas abaixo de 10°C nas primeiras horas da manhã.

Por outro lado — sob a presença do sol — as tardes devem ser agradáveis, com máximas então superando os 20°C nas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

O cenário, a partir da tarde desta terça-feira, passa a indicar predomínio de tempo seco — com presença ocasional de nuvens —, favorecendo amplamente as atividades ao ar livre nos próximos dias.

Monitoramento constante

Ressaltamos, pois, que os modelos meteorológicos estão sujeitos a alterações constantes.

Continuaremos monitorando a evolução do tempo e trazendo informações atualizadas sempre que necessário.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Erenita Gohr então realiza campanha de gás que premia clientes com R$ 1,5 mil

2. Brusque em flores: azaleias então celebram 75 anos do Morro do Rosário

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco passa a ser o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, a galeria abaixo ilustra o amanhecer desta terça-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK