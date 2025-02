Nessa semana viralizou um vídeo de uma senhora jogando um balde de água para acabar com a brincadeira de amarelinha que algumas crianças estavam fazendo no meio da rua, perto da casa dela. Isso aí sempre teve, não é novidade para ninguém! A chata da rua sempre foi uma instituição da nossa infância. Toda rua tinha uma ou mais dessas que não devolviam a bola quando ia no cercado dela, que reclamavam do barulho, que fofocavam pra mãe tudo que a gente fazia, que renavam que o cara freava a bicicleta em cima da calçada dela porque ficava a marca do pneu, enfim, sempre tinha a estraga prazeres, a xarope. E isso foi muito importante pra gente crescer já se acostumando com os vários chatos de galocha que iríamos conhecer ao longo da nossa vida! A chata da rua fez parte da vida de praticamente todo mundo! E hoje já existe a evolução dessa espécie que é a chata do condomínio. Essa é outra ranho também, deusolivre!

Tudo crânio

Vocês já notaram que hoje em dia ninguém mais roda de ano no colégio? E nem na faculdade também! Mas por que isso? Ah Lauritx, com toda a tecnologia dos dias atuais e agora com a Inteligência Artificial, todo mundo ficou inteligente do dia pra noite! Sim, vai nessa… No colégio sempre tinha aquele seu amigo que não tinha o “dão” para estudar e que rodava de ano. Alguns até gostavam tanto que rodavam várias vezes na mesma série. É claro que isso não quer dizer que no futuro essa pessoa não vá se dar bem na vida, mas ela não poderia ser, por exemplo, um médico. Hoje qualquer zéguédé tanso quarta série fraca que o pai tenha condições de bancar pode vir a ser médico. Isso é ou não é um perigo?

Fila de espera do SUS cresce 26%

Quem é que disse que nada cresce no governo do coisa?!

Sobrou pro Francisco

Falando no coisa, a mulher dele foi visitar o Papa Francisco e adivinha só o que aconteceu? O Papa pegou pneumonia nos dois pulmões… Coitado, ninguém merece, né ô!

João Fonseca é o cara

Será que o João Fonseca vai ser o novo Guga!? Tomara! Então se prepara Galvão Bueno que vais ter trabalho pela frente “João João João Fonseca do Brasil!”. E vamos aproveitar porque daqui a pouco vem uma daquelas Milly Lacombe da vida dizer que tênis é esporte de rico e blá blá blá blá! ou um daqueles locks lá da Globo News perguntando em quem votou João Fonseca! Tirando esses chatos, fica a pergunta: será que estamos vendo surgir mais uma lenda do esporte brasileiro? Se for mesmo, preparem-se professores de tênis, porque se a moda pega vai ter força de gente querendo jogar o fino esporte pelos saibros do Brasil. Vamos torcer!

Fase maravilhosa

Ainda falando em esporte, no Brasil esse ano, além do fenômeno João Fonseca no tênis, vamos poder assistir a primeira temporada do Gabriel Bortoletto na Fórmula 1 outra grande promessa do esporte, temos ainda a galera do surf detonando os mares (e piscinas!) pelo mundo afora, temos a fadinha do skate Rayssa Leal, teremos talvez quem sabe a volta do Neymar pra seleção brasileira com uma esperança mesmo que pequena de quem sabe pelo menos melhorar o futebol, temos a Rebeca Andrade na ginástica, enfim, o esporte vive um bom momento no país. É, no esporte estamos bem, mas só no esporte…

Grama de plástico

A polêmica da semana no futebol foi a reclamação de vários jogadores sobre a utilização de gramado sintético nos estádios do Brasil. Na Premier League (Inglaterra) é proibido a utilização de grama sintética. Na La Liga (Espanha) também. Na Bundesliga (Alemanha) idem e na Série A (Itália) também. Os maiores jogadores do mundo são contra o gramado sintético porque prejudica os atletas com lesões e, além disso, prejudica o jogo em si, basta perguntar isso para os próprios jogadores. O Messi, o Suarez, o Neymar, o Depay, o Thiago Chorão Silva e mais uma montueira de grandes atletas se manifestaram contra esse tipo de gramado, mas o Enzo, que torce pro coisa lá que tem grama sintética no seu estádio, diz que isso não é comprovado cientificamente! Sim, no meio disso tudo apareceu o torcedor de gramado, vocês acreditam? Aquele que defende, sem nenhuma lógica plausível, a utilização desse gramado em detrimento da opinião das pessoas que o utilizam: os atletas. Quem jogou bola pelo menos uma vez na vida sabe o quão ruim é o gramado sintético. Na verdade, ele é bom apenas para um jogador: o ruim! E é como disse o Dunga lá em 2013: “Se gramado sintético fosse bom a vaca comia!”.

Regularização das calçadas em Brusque

Excelente ideia da prefeitura a respeito da regularização das calçadas na nossa cidade. Aqui no Papo de Bar já falamos várias e várias vezes sobre isso. Um grande exemplo disso é o bairro Jardim Maluche onde as calçadas são objeto não identificado pois a maioria das casas quando tem ou é mal feita ou está quebrada. Tomara que consigam cumprir!

Uma pergunta para você cidadão brusquense

Se tivesse uma alça de acesso direta em cada uma das Beira-Rios (tanto no lado da Fenarreco quanto do lado do SESC) para você poder acessar a ponte polenta ou ponte fantasma, chamem como quiserem, será que ela não seria muito mais utilizada do que ela é hoje?

Luiza Mell da Rede Globo

A Xuxa agora resolveu ser a nova Luiza Mell, turbinada pela Globo. Primeiro ela foi a rainha dos baixinhos e agora quer ser a rainha dos bichinhos (que trocadilho horrível)! Sinceramente, tem uma hora na vida da pessoa que é importante chegar alguém para dizer “amigo, para que já está ficando feio!”, mas acho que ela não tem muitos amigos sinceros e os bichinhos não falam, se bem que se eles pudessem falar…

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Leandro Tóttene (Léo), Gio Maestri, Saulo Adami, Daniel Mafra, Nelsinho Amorim, Sérgio Amorim (Fincão), Ivan Jasper, Luciano Gonçalves (Buiú), Arnaldo de Souza (Baiano), José Manoel Werner, Rodrigo Welter, Wanderlei Paulo, Claudio Bonamente, Seu Marinho Vieira, Gustavo Zierke, Seu Beto Schwarz, Éder Regis, Marcos Bernhardt e Eduardo Silva. Já o “Puxando o Saco Meu Garoto Meu Pai Pai” vai pro meu filho Luiz Fernando que está de aniversário na terça-feira! Bom final de semana para todos e até semana que vem, se Deus quiser!

Sabedoria Butecular

“Quem gosta da própria vida não tem tempo nem interesse em cuidar da vida dos

outros.”