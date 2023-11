“A cidade ganhará se conseguirmos criar mais núcleos de bairro”: conheça as ideias do novo presidente da CDL de Brusque

Empresário há 34 anos e há 20 anos participando da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), Valter Kohler foi eleito novo presidente da entidade, tendo Antônio Roberto Pacheco Francisco como vice-presidente. A eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal da entidade para o biênio 2024/2025 foi realizada em 18 de outubro.

Ao longo de duas décadas, Valter passou por diretorias e acompanhou processos ao longo dos anos na CDL. Segundo ele, a preparação para a presidência ocorre desde a gestão 2022/2023, quando foi eleito vice-presidente.

“É um desafio e uma responsabilidade muito grande. A CDL de Brusque está entre as cinco maiores do estado, entre as 209 CDLs que integram a Federação. Então, é uma honra para mim poder estar à frente desta entidade tão importante e representar esses mais de 900 associados”, comenta.

O objetivo de Valter como gestor é dar continuidade ao trabalho de Alcir Inácio Otto, que, segundo o empresário, realizou uma excelente gestão, com muita inovação, dando continuidade aos produtos e serviços criados pelos presidentes anteriores.

Ele destaca o espaço CDL Saúde, criado no último ano. O espaço conta com o CDL Plano de Saúde, em parceria com a empresa Pladisa, que é um plano de saúde a nível estadual com preço entre 20% a 30% abaixo do praticado pelo mercado.

No mesmo espaço há a Medicina e Segurança do Trabalho, que conta com médicos e técnicos do trabalho, onde é feito exames admissionais, demissionais e periódicos. Também, fornece laudos exigidos por lei pela segurança do trabalho.

“Eu venho buscar dar continuar a esses trabalhos e evoluir cada vez mais. A estrutura do CDL Saúde conta com uma sala para exames laboratoriais e mais três para atendimentos médicos. Na minha gestão, queremos fazer parcerias com outros profissionais da saúde para poder utilizar esses espaços em horários ociosos. Assim, oferecer aos nossos associados e colaboradores mais opções de consultas rápidas e com valor mais acessível”, explica.

Conforme Valter, outro objetivo é fortalecer a CDL por meio de novos associados. “A ideia é buscar novas empresas para se associarem. Uma entidade com mais associados, é uma entidade mais forte”, continua.

Atualmente, a CDL conta com três Núcleos: de Dom Joaquim, Águas Claras e o de Botuverá, o qual é uma extensão da entidade brusquense.

Assim, Valter tem a intenção de criar novos núcleos em outras regiões de Brusque. “Muitos apontam que a CDL é do Centro. Mas não, a CDL é uma entidade de todos os bairros, de toda Brusque. Queremos fortalecer ainda mais essa parceria estando mais próximos dos nossos associados, através dos núcleos de bairros”, completa.

Associativismo

Valter reflete que é necessário mostrar ao empresário cada vez mais a força do associativismo. A ideia é que empresas de diversas localidades se desenvolvam juntas.

Por meio da CDL, as incitativas podem ser mobilizadas de forma coletiva. “A troca de ideias e experiências faz com que todos evoluam juntos, melhora a qualidade do trabalho e do serviço prestado à sociedade, na comunidade onde as empresas estão inseridas”, explica.

Ele exemplifica com o Núcleo de Águas Claras, que registrou problemas de segurança pública na localidade. Após uma reunião com integrantes da Polícia Militar, ações foram tomadas e a região percebeu uma melhora.

Neste sentido, segundo Valter, a CDL dá o suporte e traz ideais para ajudar a resolver problemas pontuais, além de apresentar estratégias para aquecer o comércio local.

“Torna-se uma demanda coletiva. Eles sabem quais são as necessidades, discutem, trazem para a diretoria e juntos encontramos soluções. Também, há uma maior participação em cursos e treinamentos, tanto para gestores quanto para seus funcionários, fazendo com que as empresas se desenvolvam ainda mais. Isso gera benéfico para toda a comunidade”, defende.

Para conseguir unir os empresários, a estratégia da CDL é ir até os bairros e apresentar a importância do associativismo e os serviços realizados pela entidade.

“São muitos serviços que a CDL oferece. Temos a CDL Treinamentos, a Escola de Vendas para o varejo, a Sessão de Negócios, o Certificado Digital, o Sábado Fácil, a promoção Comprar Aqui dá Sorte, as Decorações Festivas, entre outros. Também temos os núcleos setoriais, como o da Comunicação, de Consultores e de Oficinas Mecânicas. A CDL busca estar sempre à frente, ajudando a movimentar o comércio, além de gerar benefícios aos clientes”, comenta.

Desafio do comércio local

Atualmente, um dos maiores desafios do comércio local é lidar com a concorrência de vendas on-line, como Mercado Livre e Shein. Valter avalia que muitos clientes não compreendem a importância de comprar no comércio local.

“Comprando de fora, o cliente não irá gerar renda ao município e as empresas locais. Impede que o nosso comércio cresça, gere mais empregos e mais renda às famílias. É uma competição desleal e prejudicial a nossa população também”, defende.

Portanto, há um grande desafio de empresas pequenas em lidar com os preços da concorrência. Contudo, no coletivo, Valter explica que muitos comerciantes locais conseguem ter acesso a facilidades, como acesso a grandes fornecedores, que sozinhos não conseguiriam.

“Por exemplo, quando precisam comprar produtos a um preço menor para se tornarem competitivos, comprando em conjunto conseguem ter acesso a grandes fornecedores. Então, com preços de venda melhores, além de conseguir acesso a novos clientes, também tem a oportunidade de aumentar a lucratividade”, ressalta.

Segundo o empresário, o Núcleo de Oficinas Mecânicas é um bom exemplo disso. Valter explica que pequenas oficinas precisavam de determinada máquina ou equipamento. Entretanto, sozinhas, as oficinas não conseguiam comprá-la devido ao alto custo.

“Então, eles as compraram em grupo e a utilizam em conjunto. Isso é um exemplo de associativismo. Quando um grupo de empresas se reúne e pensa em conjunto, muitas soluções são encontradas. Assim, os empresários estão estruturados dentro da comunidade e crescendo juntos. Logo, Brusque como um todo ganhará se conseguirmos criar mais núcleos de bairros”, finaliza.

