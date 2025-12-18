A Empregada: novo filme de suspense chega aos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendadas

A Empregada, novo filme de suspense, chega aos cinemas de Brusque com sessões dubladas e legendadas no Cine Gracher do shopping.

Uma jovem passa a trabalhar na casa de um casal extremamente rico, sem imaginar que tanto ela quanto os patrões carregam segredos obscuros. Baseado no romance best-seller de Freida McFadden, o filme acompanha a história de Millie Calloway (Sydney Sweeney), uma mulher marcada por um passado conturbado que enxerga no emprego doméstico a chance de recomeçar.

Millie é contratada por Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar), um casal milionário cuja rotina logo se revela perturbadora. O trabalho se mostra muito mais pesado do que o esperado: Nina impõe tarefas humilhantes, cria situações desnecessárias apenas para testá-la, exige que ela esteja sempre disponível para cuidar da filha e manipula a realidade dentro da casa, enquanto mantém o marido sob constante pressão psicológica.

Mesmo diante das dificuldades, Millie suporta os abusos, movida pela compaixão por Andrew e pela convicção de que seu histórico pessoal pode impedir novas oportunidades. Com o passar do tempo, porém, ela percebe que os segredos escondidos pela família Winchester são ainda mais sombrios e perigosos do que aqueles que tenta deixar para trás.

Confira o trailer de A Empregada:

CINE GRACHER 1

PERFEITOS DESCONHECIDOS
Dublado / 15h e 17h

AVATAR: FOGO E CINZAS
Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (somente nos dias 18, 20 e 23/12)

CINE GRACHER 2

ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h e 20h (não haverá sessão das 20h nos dias 19, 20 e 21/12)

A EMPREGADA
Dublado / 20h30 (somente nos dias 19, 20/12)

Legendado / 20h30 (semente no dia 21/12)

CINE GRACHER 3

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 17h e 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 18 e 21/12)

CINE GRACHER HAVAN 1

PERFEITOS DESCONHECIDOS
Dublado / 13h

AVATAR: FOGO E CINZAS 3D
Dublado / 15h30 e 19h30

Legendado / 19h30 (somente nos dias 19 e 21/12)

CINE GRACHER HAVAN 2 

TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS
Dublado / 16h e 18h30

PERFEITOS DESCONHECIDOS
Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 3 

ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h30

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 18h30 e 21h

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:


